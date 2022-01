Sidney Poitier fikk Oscar-stauetten i 1963.

Skuespiller Sidney Poitier (94) er død

Den Oscar-vinnende skuespilleren Sidney Poitier er død, 94 år gammel.

Nyheten er også publisert i flere nyhetsmedier, blant annet TMZ, Daily Mail og Huffington Post. TMZ skriver at de får dødsfallet bekreftet av utenriksdepartementet på Bahamas.

Poitier er mest kjent for filmen «Gjett hvem som kommer til middag» fra 1967, hvor han spilte hovedrollen sammen med Katharine Hepburn.

Poitier vant Oscar for beste mannlige hovedrolle for rollen som Homer Smith i filmen «Markens liljer» (1963).

Han var den første svarte skuespilleren som vant en Oscar for beste skuespiller.

Poitier hadde en karriere som spente over 71 år og er også kjent for rollen som Porgy i filmen «Porgy and Bess» (1959) og som politietterforsker Virgil Tibbs i filmen «Natten var het» (1967), hvor han hadde Rod Steiger som motspiller.

Sidney Poitire tildeles Presidential Medal of Freedom av president Barack Obama i 2009.

– Betydde mye for oss

Poitier døde på Bahamas og visestatsminister Chester Cooper kom i dag med følgende uttalelse, sitert i Guardian Nassau.

– Det er trist ta han ikke er her slik at vi kan fortelle han hvor mye han betyr for oss. Men vi skal feire at han gjorde så mye for å vise verden at selv dem som kommer fra de mest beskjedne kår kan forandre verden, sier han.

Den avdøde skuespilleren, regissøren og aktivisten spilte i over 50 filmer i løpet av karrieren, og ble adlet av dronning Elisabeth II i 1974.

Poitier var både amerikansk og bahamansk statsborger. Fra 1997 til 2007 jobbet han som Bahamas' ambassadør til Japan.

Etterfulgt av Denzel Washington

Poitier er fra en bahamisk familie, men ble født i Miami i 1927, noe som også ga ham amerikansk statsborgerskap. Han vokste opp på den karibiske øya, men flyttet tilbake til Miami som 15-åring og deretter til New York som 16-åring.

Der begynte han med teater før han debuterte i filmen «Vend dem ikke ryggen» (Blackboard Jungle) i 1955.

Da Denzel Washington ble den andre mannlige svarte skuespilleren til å gjøre det samme i 2001, sa han at «jeg vil alltid jage etter deg, Sidney. Jeg vil for alltid følge i dine fotspor. Det er ingenting jeg heller vil», ifølge NTB.

Bryte stereotypier

Gjennom store deler av karrieren var Poitier den eneste fremtredende svarte skuespilleren til å få hovedroller i den amerikanske filmindustrien. Han ble til tider kritisert for å kun spille i overidealiserte roller, uten noen seksualitet eller personlige mangler.

Men selv om Poitier selv ønsket å spille mer varierte roller var det viktig for ham å bryte gamle stereotyper om svarte menn. I datidens Hollywood ble svarte menn ofte portrettert som mer tilbøyelige til å bruke vold og med manglende selvkontroll.