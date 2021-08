IKKE KONGELIG HØYHET: Prins Julian er den første prins eller prinsesse som er født i den svenske kongefamilien uten å få tittelen kongelig høyhet. Foto: Prins Carl Philip/ Kungl. Hovstaterna / TT / TT NYHETSBYRÅN

Klart for kongelig barnedåp

Lørdag er det klart for kongelig barnedåp i Sverige. Hedersgjesten er lille prins Julian, kongens yngste barnebarn. Det betyr også at for første gang på et og et halvt år samles hele den svenske kongefamilien i en offisiell sammenheng.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Prins Julian er prinsesse Sofia og prins Carl Philip tredje barn – og er den første prins eller prinsesse som er født i den svenske kongefamilien uten å få tittelen kongelig høyhet. Det er også første gang svensk TV ikke viser en kongelig barnedåp direkte.

Men uten pomp og prakt blir det ikke ifølge Svensk Damtidning. Dåpen finner sted i slottskirken på Drottningholm, begynner kl. 12.00 og kleskoden er formiddagsantrekk.

STOLTE FORELDRE: prinsesse Sofia og prins Carl Philip med prins Julian i barnevognen fotografert tidligere i sommer. Foto: Jonas Ekströmer /TT / TT NYHETSBYRÅN

Det betyr at kvinnene har en pen kjole eller drakt, mens mennene har på seg en sjakett som er formiddagsversjonen av kjole og hvitt. Kongen og lille prins Julians far, prins Carl Philip, stiller i uniform.

Prinsens fulle navn er Julian Herbert Folke. Han ble født 26. mars i år. Folke er valgt for å hedre kongens gudfar, greve Folke Bernadotte. Herbert er et slektsnavn på prinsesse Sofias side.

KONGELIG BARNEDÅP: Prinsesse Madeleines datter Adrienne ble døpt i 2018. Den gangen tildelte kongen sitt barnebarn Serafimerorden. Det gjør han også under prins Julians barnedåp på lørdag. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Som ved flere tidligere kongelige barnedåper i Sverige er det også denne gangen overhoffpredikant biskop Johan Dalman og ordinær hoffpredikant Michael Bjerkhagen som leder seremonien. Etter dåpen blir det mottagelse på slottet. Deretter en privat lunsj for familien og de nærmeste vennene.

Bakgrunnen for at prins Julian ikke blir kongelig høyhet, er at kong Carl Gustaf i 2019 besluttet at antallet familiemedlemmer som blir del av det offisielle kongehuset, skulle begrenses. Det betyr også at prins Julian ikke har rett på apanasje.

Men tittelløs blir den lille prinsen likevel ikke. Han kan allerede nå smykke seg med tittelen hertugen av Halland. Samtidig er han også den syvende i arverekken til den svenske tronen.