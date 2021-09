FILMKJENDIS: Fantorangen er både å se og høre i den nye James Bond-filmen «No Time To Die».

Fantorangen med i den nye James Bond-filmen

Blant verdensstjerner som Daniel Craig, Léa Seydoux og Rami Malek, har James Bond-skaperne også funnet plass til en norsk barne-TV-kjenning.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Den nye James Bond-filmen «No Time To Die», der deler av filmen er spilt inn i Norge, har fått strålende kritikker.

Og nå er det altså kjent at Fantorangen deler skjermen med Hollywood-kjendisene i løpet av den 163 minutter lange filmen. For i en scene skutt i Norge, dukker det velkjente barne-TV-programmet opp på en TV-skjerm.

Da VG onsdag ettermiddag overrekker nyheten til Fantorangen-skaper Berit Nermoen, bryter hun ut i en lang latter, før hun så går rett i karakter.

– Hvordan er det å ha med Fantorangen i James Bond-filmen?

– Jeg er det: Du skjønner, det er egentlig ingen som vet det, jeg har litt regi i filmen jeg, jeg er litt som Hitchcock. Var ikke han med i sine egne filmer, da? Ellers ville jeg ikke tatt jobben, jeg synes jeg var ganske flink, sier Nermoen med Fantorangen-stemme.

Etter flere minutter med Fantorang-latter som sitter løst, er Nermoen tilbake som menneske og skaperen av den gjenkjennelige oransje figuren, som til vanlig holder til på NRK Super.

– Det er veldig gøy. Det er absurd at det er James Bond, av alle filmer, en av verdens mest sette filmer.

– Kunne du forestilt deg noe så stort for Fantorangen?

– Nei, overhodet ikke.

POPULÆR: Fantorangen og Berit Nermoen.

Filmanmelder i VG, Morten Ståle Nilsen, mener at Fantorangen-sekvensen i filmen «er det endelige, ugjendrivelige beviset på at – ja, James Bond har vært i Norge.»

– Det visste vi jo allerede, i og for seg. Men nå er det foreviget på film, og «Mission: Impossible» kan gå hjem og legge seg, sier han, og legger til:

– Jeg har vondt for å forestille meg en verden der skaperne av «Fantorangen» ikke synes det er stilig å være med i en film med tidenes største agentfilm-helt. Det eneste som var litt skuffende, var at Abid Raja ikke var med.

VGs anmelder belønnet Daniel Craigs siste film som agent 007 med fire øyne på terningen.

Nermoen er barnebokforfatter, stemmeskuespiller og dukkeskuespiller, men stemmelegger ikke lenger Fantorangen for NRK. Hun er likevel klar på at dette er stort.

– Jeg har jo skapt hele figuren, det er jo min stemme og mine ideer, jeg føler jo fortsatt at Fantorangen er meg og min figur.

– Det er ikke alle forunt å være med i en James Bond-film, selv om det er i bakgrunnen på en TV. Det er utrolig morsomt da, at det er Fantorangen de har valgt å ha på TV.

– Hvordan er det å nå ut til et så stort publikum med en figur du har skapt?

– Det er så kontrastfylt, Fantorangen og James Bond, det er to ytterpunkter kan man si. Det sier kanskje litt om hvordan Fantorangen har slått gjennom. Det er en figur som veldig mange vet om her i Norge, og den har en karakter som gjør at folk engasjerer seg og bryr seg. En dukke er mer enn en dukke.

PROGRAMDIREKTØR: Hildri Gulliksen i NRK Super.

Programredaktør for NRK Super, Hildri Gulliksen, sier til VG at NRK James Bond-produksjonen var på jakt etter noe som reflekterte norsk barnekultur.

– Da var det vårt forslag at de kunne bruke Fantorangen. Det er en karakter som alle barn og de fleste voksne i Norge kjenner til. I Norge oppleves Fantorangen som veldig norsk, sier hun, og legger til:

– Produksjonen syntes det var fint og så ble det sånn.

Hun forteller også at NRK ga produksjonen tillatelse til å bruke Fantorangen.

– Kan Fantorangen med dette nå utenfor norske grenser?

– I all beskjedenhet så fortjener Fantorangen å nå ut til alle barn, men jeg tror nok ikke dette er det som vil gjøre Fantorangen verdenskjent. Det er nok mest artig for oss i Norge.

Men akkurat der er ikke Fantorangen helt enig, for i slutten av telefonsamtalen med figurskaper Nermoen, dukker hun nok en gang inn i Fantorang-karakteren:

– Jeg tror jeg kommer til å ta av nå altså, nå kommer det til å bli Fantorangen «all over the world». Men om jeg skal nå ut til hele verden, må jeg ha sjøbananene mine, yndlingsretten min. Det blir jeg veldig glad av altså. Og så må jeg nok ha litt høyere lønn.

James Bond «No Time To Die» skulle opprinnelig hatt kinopremiere 3. april i fjor, men har blitt utsatt en rekke ganger. I Norge får filmen premiere 1. oktober.