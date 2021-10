FEST, MEN IKKE KULTUR: Ifølge Kulturrådet er dette – i 2021 – kun underholdning, ikke kultur. Til venstre foran folkehavet er Heine Strømme sammen med vokalist Dag Solheim i Ronald Schnipfelgrüber Tyrolerkapelle. – I helgen er siste sjanse for Kulturrådet å oppleve hva dette egentlig er, sier Heine Strømme.

Oktoberfest nektes støtte – hudfletter Kulturrådet

Her fester tusenvis av glade mennesker under Oktoberfest i Oslo for tredje helg på rad, uten corona-støtte fra Norsk kulturråd. Syv andre, mindre oktoberfester har derimot fått statlig støtte. Nå blir Kulturrådet overkjørt av sitt eget organ, Klagenemnda.

Av Stein Østbø

Heine Strømme arrangerer de tradisjonelle oktoberfestene på Youngstorget i Oslo gjennom selskapet Viva Bavaria, der de samler over 15.000 mennesker hvert år. I helgen arrangeres den tredje og siste oktoberfesthelgen på Youngstorget, forløpig uten coronastøtte.

Strømme er i harnisk over hvordan de blir behandlet av Kulturrådet.

Eller forskjellsbehandlet, etter hans mening.

– Syv andre arrangører av oktoberfester har søkt og fått støtte. Mens Kulturrådet mener at vår oktoberfest ikke er et kulturarrangement, påpeker Heine Strømme, og fortsetter:

– Dette er et åpenbart eksempel på at saksbehandlingen hos Kulturrådet er helt tilfeldig og uforutsigbar. Man må jo spørre seg om ikke saksbehandlerne i Kulturrådet evner å kommunisere med hverandre? Sitter de hver for seg og gjetter? undrer han.

VG har selv sett dokumentasjon på at syv andre oktoberfester/tyske høstfester har fått coronastøtte i størrelsesorden fra 90.510 kroner til 396.000 kroner.

Allerede i februar sendte Strømme inn søknaden om støtte til sin oktoberfestival. Han hyret også inn advokat Ole Borge, med lang fartstid innen forvaltningsrett, til å føre saken hans mot Kulturrådet.

Sent torsdag ettermiddag – åtte måneder senere og etter gjentatte purringer – fikk Heine Strømme svar: Klagenemnda overprøver Kulturrådet, fastslår saksbehandlingsfeil og sender Heine Strømmes søknad tilbake til Kulturrådet.

«Nemnda har kommet til at vedtak skal oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil», skriver klagenemnda.

«Klager (Heine Strømmes Via Bavaria, red.anm.) har sannsynliggjort at andre arrangører og underleverandører har fått kompensasjon for tilsvarende eller identiske arrangementer», heter det videre.

En liten seier, mener Heine Strømme. Men han har ventet på en avgjørelse siden februar i år, og nå kan det enda lengre tid.

– Hva det betyr i praksis, er umulig å si. Jeg vil tippe at det begynner helt på nytt med månedsvis med nye krav om dokumentasjon og bilag. I en normal offentlig etat ville de tatt til seg beskjeden fra nemnda og banket gjennom saken så fort som mulig. Jeg tror ikke det skjer her, sier Strømme.

Til VG opplyser Kulturrådets Thomas Hansen at de vil se på saken «så raskt som mulig», ikke minst fordi dette er søkere som allerede har ventet lenge på en avgjørelse.

– Nå må vi sette oss inn i nemndas begrunnelse. Det er ikke slik at vedtak fra Klagenemnda innebærer en direkte omgjøring av våre vedtak, men de kan være uenige i begrunnelsen eller gi nye elementer som vi tar med oss når vi ser på saken på nytt, sier Hansen.

For Heine Strømme tippet det hele over da avslaget om coronastøtte i august i år ble begrunnet med en prinsippavgjørelse fra Klagenemnda om en sjakkturnering som ble nektet støtte.

– Kulturrådet sitter altså i fullt alvor og sidestiller en sjakkturnering med en oktoberfest hva gjelder kulturelt innhold? spør han retorisk.

VG har sett flere eksempler på at Kulturrådet bruker avslaget til sjakkturneringen ChessParty – som i år følgelig ble kansellert – som eksempel på at søker ikke faller inn under kulturkategorien, men blir nedgradert til underholdning som ikke faller inn under støttekriteriene.

Illusjonisten Alexx Alexxander er en av dem.

Han fikk støtte i 2020, men i 2021 ble det kun avslag. Hans yrke var i 2021 brått blitt redefinert fra kunst /kultur til bare underholdning, ettersom Kulturrådet nå – gjennom klagenemnda – har endret fasiten på hvordan «kulturarrangement skal forstås», som det heter i avslaget med bakgrunn i ChessParty-eksempelet.

– Dette er ikke bare underholdning, men et bredt og unikt sceneuttrykk der jeg kombinerer historiefortelling, teater, dans og musikk med spennende lysdesign, kulisser, flotte kostymer og koreografi, sier en oppgitt Alexxander.

– Jeg har viet mitt liv til dette, sier han.

UKULTUR?: Illusjonisten Alexx Alexxanders show har av Kulturrådet i 2021 blitt sidestilt med en sjakkturnering og regnes ikke lenger som kultur, men underholdning. Da blir det avslag på coronastøtte.

– Mye mer enn det økonomiske aspektet handler det nå for meg om å bli anerkjent som det jeg er, en scenekunstner og formidler av kulturopplevelser, sier Alexx Alexxander, som har kjempet en lang kamp mot Kulturrådet rundt sin profesjon, som er noe langt mer «enn å trylle en kanin opp av en hatt», som han sier.

VG har bedt Kulturrådets direktør, Kristin Danielsen, svare på Alexx Alexxander og Heine Strømmes bestyrtelse over å bli sammenlignet med en sjakkturnering.

Det er imidlertid seniorrådgiver Thomas Hansen som svarer. Han mener dette er «et eksempel på at klagenemnda har bidratt med nyttige avklaringer rundt hvordan forskriften skal tolkes».

– Dette handler ikke om hvorvidt arrangementet er en konkurranse eller ikke, men om hva som er ment å omfattes av begrepet «kultursektoren». Nemnda har gjort det klart at man her mener den mer etablerte kultursektoren. Det har også ført til at Alexx Alexxander har fått avslag etter at denne avklaringen ble gjort, sier Hansen.

Til Heine Strømmes påstand rundt oktoberfestene om at det er dårlig kommunikasjon innad i Kulturrådet, sier han dette:

– Saksbehandlerne snakker godt sammen, men selv om det finnes åtte arrangementer som kaller seg «Oktoberfest», så betyr ikke det at disse arrangementene er like, påpeker Hansen.

– Noen er mat- og drikkearrangementer, andre er kulturarrangementer. Her er det forskriften som stiller krav til hva som kan regnes som kulturarrangementer. Og så vil det naturligvis finnes gråsoner, som klagenemnda vil kunne rydde opp i, sier han.

Heine Strømme sendte inn søknaden om kompensasjonspenger da vinter gikk til vår i år. Den 25. mai ba Kulturrådet ham om å sende dem et «ordentlig budsjettert regnskap signert av statsautorisert revisor».

– Hva er det for noe? Vår revisor sier han aldri har signert et budsjett. Han og hans kolleger driver med revisjon og kontroll av regnskap. Mens Kulturrådet virker å tro at revisorer kan signere på alt mulig. Hvordan kan de sitte i offentlig forvaltning uten å forstå grunnleggende begreper? undrer Strømme.

Her innrømmer Kulturrådet et glipptak i saksbehandlingen.

– Dette er åpenbart et tilfelle der det har gått litt for fort i svingene for den aktuelle saksbehandleren. Det har vi ingen problemer med å beklage. Strømme leverte inn omfattende dokumentasjon, og denne formuleringen har ikke vært utslagsgivende for avslaget, sier Thomas Hansen.