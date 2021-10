FJERNET: Kontoen @omgjustdont er ikke lenger å finne på Instagram. Skjermbildet er fra en tidligere anledning.

@omgjustdont ble fjernet fra Instagram

Eierne av kontoen med flere hundre tusen følgere har prøvd å komme i dialog med Instagram uten hell.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den populære kontoen @omgjustdont har den siste uken ikke vært å finne på Instagram. Det bekrefter eierne av kontoen.

– Vi er veldig lei oss. Siden 2014 har vi nesten daglig publisert humoristiske bilder som med et skrått blikk påpeker alt det rare vi nordmenn gjør.

På kontoen deltes rare og kleine situasjoner og sosiale medier-poster med nesten en halv million følgere.

– Kontoen ble egentlig startet på kødd og var en intern vennegreie hvor vi postet morsomme observasjoner for hverandre, fortalte en av dem som står bak kontoen til VG tidligere.

Oppdatering kl 16.40: Etter publiseringen av VGs sak ser det ut som Instagram-kontoen er tilbake.

– Vi skal ikke mobbe noen

Eierne av kontoen ønsker å være anonyme, fordi formålet med kontoen, som har blitt en favoritt blant mange unge nordmenn, aldri har vært å bli kjendiser selv. VG kjenner identiteten deres.

Til VG opplyser @omgjustdont at de i hovedsak deler humor og lettbeinte hendelser, men at de også iblant deler mer politiske poster, hvor de kommenterer meninger eller hendelser de synes er «don’t».

– Et eksempel her kan være at vi poster et skjermbilde fra et kommentarfelt med en kommentar som henger ut homofile. Med det ønsker vi å vise at dette er en «don’t».

Den siste posten som ble delt var skjermbilde av en Finn.no-annonse, delt på @omgjustdont sin story. Annonsen viser en utstoppet oter.

– Den ble tydeligvis for drøy for Instagram.

OTER: Dette skjermbildet av en Finn.no-annonse var det siste som ble delt på instagramkontoen til @omgjustdont.

Selv om innholdet på kontoen har vært både bilder og sosiale medier-poster av enkeltindivider, forteller eierne av kontoen at de har strenge rutinger for hva som kan deles og ikke.

– Vi skal ikke mobbe noen. Vi innhenter alltid samtykke fra dem som er avbildet. Det er viktig at den som eier bildet/er avbildet godkjenner at vi poster det.

Får ikke kontakt med Instagram

De opplever at veldig mange er lite selvhøytidelige og liker oppmerksomheten og følgerne de får ved å «dumme seg litt ut». Ellers pleier ansikt og navn å være sensurert på innleggene som deles.

– Å følge Instagrams retningslinjer er viktig. Når noen poster har blitt sensurert, opplever vi at det har skjedd en misforståelse i avgjørelsen og at det er vanskelig å få kontakt med Instagram for å drøfte sensuren, forteller kontoeierne.

– Vi har lenge prøvd å komme i dialog med Instagram for å snakke rundt retningslinjene, men det føles ikke som noen er hjemme.

Eierne av kontoen synes særlig det er uforståelig at Instagram slettet kontoen som har over 350.000 følgere.

– Det er spesielt trist med tanke på at vi har blitt en merkevare som ene og alene har bygget seg opp, nettopp gjennom Instagram.

Eierne av den humoristiske kontoen har også opplevd å ha blitt tatt ned en gang tidligere. Den gang delte de skjermbilde av en annonse for Bookis.com.

REKLAME-MORO: Dette skjermbildet av en Bookis.com-annonse på Facebook tok ned @omgjustdont en annen gang.

Da kontoen ble deaktivert sist sendte eierne inn en klage, og fikk tilgang igjen.

– Vi har gjort det samme flere ganger nå, uten hell. Det er helt umulig å få tak i Instagram.

VG har vært i kontakt med Facebook som eier Instagram, og forspurt hvorfor kontoen ble fjernet fra plattformen. De har foreløpig ikke svart på våre spørsmål. Etter VGs publisering av denne saken tirsdag kl 15.00 ble instagramkontoen gjenopprettet rundt 16.30.

Både Finn.no og Bookis.com er eid eller delvis eid av Schibsted, som også eier VG.