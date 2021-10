GJØR COMEBACK: Adele har vært stille de siste seks årene, både musikalsk og ellers. Nå gjør hun comeback.

Adele åpner opp i nytt intervju: − Innså at jeg ikke var lykkelig

Adele er tilbake etter seks år med stillhet. Nå letter hun også på sløret om skilsmissen, vektnedgangen – og sin nye kjæreste.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Når Adele trer tilbake i rampelyset, er det på intet mindre enn på forsiden av to ulike Vogue-utgivelser. Den 33 år gamle sangeren pryder både den britiske og den amerikanske utgaven av magasinet, noe som i seg selv er historisk: Det har aldri tidligere skjedd at samme artist er på to forsider av Vogue samtidig.

Kryptiske 30-tall verden over har den siste uken fått fansen til å spekulere på om den britiske sangeren har et nytt album i gjære.

Og det har hun. 15. oktober slipper Adele den første singelen, «Easy On Me».

Adele er nå er 33 år gammel, men var 30 år da hun skilte seg fra eksmannen Simon Konecki. Flere fans spekulerer derfor i at «30» er navnet på det neste albumet.

– Ingen sin skyld

Hverken Adele eller eksmannen har uttalt seg til mediene om skilsmissen tidligere. Nå forteller sangeren imidlertid til Vogue at bruddet ikke var noen av dem sin feil.

– Jeg kjente etter på mine egne følelser og innså at jeg ikke var lykkelig. Ingen av oss gjorde noe galt. Ingen av oss såret hverandre eller noe slikt. Jeg bare ønsker at sønnen min skal se meg elske, og bli elsket. Det er veldig viktig for meg, sier hun.

Selv om Adele søkte om skilsmisse i 2019, skal paret ha gjort det slutt en stund før dette.

– Alle måtte se demonene sine i hvitøyet under pandemien, fordi de plutselig hadde så mye fritid og ingenting til å distrahere dem. Det måtte jeg gjøre året før.

FØR SKILSMISSEN: Adele (t.h) under Grammy-utdelingen i 2016, ved siden av Simon Konecki. De to separerte seg i april 2019.

Skilsmissen skal ifølge sangeren ha gått «så bra som den kunne ha gått». Eksmannen bor fortsatt rett over gaten, i et hus som Adele kjøpte til han. De deler fortsatt omsorgsretten for sønnen, og tilbringer ofte tid sammen. Men reisen dit har vært turbulent.

– Selv om det gjorde Angelo veldig ulykkelig, håper jeg at jeg kan tilgi meg selv for det hvis jeg finner den lykken jeg er på jakt etter, og han ser meg i den lykken.

Avslører ny kjæreste

Det kan imidlertid se ut som at den britiske sangeren er på god vei i jakten på lykke. Nylig viste 33-åringen seg for første gang offentlig med sin nye flamme, sportsagenten Richard Paul. De to skal ha vært venner før de etter hvert innledet et forhold, forteller hun til Vogue.

– Han var alltid der, jeg bare så han ikke. Jeg føler meg hverken nervøs eller urolig når jeg er sammen med han, snarere tvert imot. Jeg bare elsker å være rundt han.

Åpner opp om faren

Forholdet skal ha blitt mer seriøst rett før Adeles far, Mark Evans, gikk bort tidligere i år. I intervjuet med Vogue letter hun også på sløret om sitt angstrente forhold til faren.

– Jeg måtte konfrontere flere problemer som jeg hadde unngått.

Mark Evans og Adeles mor skiltes kort tid etter hun ble født, og moren oppdro for det meste datteren sin alene. Adele forteller om hvordan terapeuten hennes ba henne gå tilbake til sitt syv år gamle jeg, for å erkjenne hvordan oppveksten hennes var.

– Når du som barn ikke er sikker på at noen som egentlig skal elske deg, egentlig gjør det, og de ikke prioriterer deg på noen som helst måte, så blir du vant til det.

Alkohol er hovedgrunnen til at Evans skal ha vært fraværende under oppveksten, ifølge den britiske sangeren.

– Jeg var alltid fascinert av alkohol, for det er det som holdt faren min borte. Jeg ville alltid vite hva som var så flott med det.

PÅ SCENEN: Adele under en konsert i Telenor Arena i 2016.

– Gjorde det for meg selv

33-åringen også fått stor medieoppmerksomhet for å ha fått ned i vekt. Adele bekrefter at hun har tilbrakt særdeles mye tid på treningssenteret.

– Det handlet aldri om å gå ned i vekt. Jeg innså at når jeg var fysisk aktiv, følte jeg meg bedre. Jeg tenkte at dersom jeg kunne gjøre kroppen min fysisk sterk, så kunne jeg kanskje også bli følelsesmessig og mentalt sterk.

– Jeg kan forstå at endringen kommer som et sjokk, men jeg er fortsatt den samme personen, sier hun.

Til britiske Vogue uttaler hun imidlertid at vektnedgangen hennes «ikke er noen andre sin sak».

– Folk er sjokkerte fordi jeg ikke delte «reisen» min. De er vant til at folk dokumenterer alt på Instagram. Jeg kunne ikke ha brydd meg mindre – jeg gjorde det for meg selv og ingen andre, sier hun.