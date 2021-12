I RETTEN: Torsdag, fredag og tirsdag møter en norsk realitydeltager i retten tiltalt for voldtekt.

Vitne om voldtektstiltalt realityprofil: Redd han var voldelig

Torsdag innrømmet tiltalte at han løy om den pågående etterforskningen før TV-innspillingen fordi han ville bli kjendis. Fredag forklarer flere vitner seg om han og hendelsen.

Av Siri Berge Christensen

Rettssaken mot mannen som har vært deltager i et kjent norsk realityprogram startet torsdag.

Ifølge tiltalen skal han ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Han skal ha slått fornærmede i ansiktet to ganger, og er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 år og 16 år.

Mannen nekter straffskyld. Etter planen skal rettssaken vare i tre dager. VG følger saken over videolink.

– Redd

Et vitne som forklarer seg fredag er en person som tidligere har hatt status som fornærmet i en annen voldtektssak mot tiltalte, som er henlagt.

Hun forteller at hun og tiltalte periodevis har hatt et seksuelt forhold, og at det startet ved at de to møttes på et utested.

Aktor spør flere spørsmål knyttet til deres seksuelle forhold. Vitnet beskriver det som skummelt. Hun kommer med flere eksempler, og beskriver blant annet en hendelse der hun ble redd etter at hun kom hjem til tiltalte etter å ha vært ute på byen.

– Da jeg kom kastet han meg ut og sa at jeg skulle dra.

Like etter skal tiltalte ha tatt vitnet rundt halsen, ifølge vitnet selv.

– Det var den eneste gangen det ble brutalt, der jeg ble jeg redd med at han var voldelig.

Forsvarer spør tiltalte om hendelsen:

– Det er absolutt ikke riktig.

– Anses som uskyldig

Aktor bekreftet til VG i forkant av rettssaken at tiltalte i utgangspunktet var siktet og ble etterforsket for to forhold av voldtekt, hvor begge anmeldelsene kom i forkant av TV-innspillingen.

Saken ble henlagt og påklaget til riksadvokaten, men riksadvokaten opprettholdt henleggelsen.

Aktor understrekte i retten torsdag:

– Den saken er henlagt. Det er viktig å understreke at han er å anses som uskyldig for det forholdet.

Også tiltaltes forsvarer understrekte at tiltalte er uskyldig for det forholdet.

Sa hun ble slått

Torsdag forklarte fornærmede og tiltalte seg. De to hadde svært ulike forklaringer.

Det er ingen tekniske bevis eller vitner til selve hendelsen, og det er bestridt om tiltalte og fornærmede har hatt seksuell omgang.

Fornærmede forklarte at det var hun, tiltalte og en kompis av tiltalte som var til stede på vorspielet den aktuelle kvelden, og at det ble kyssing under drikkelek.

Tiltalte sa det ikke var kyssing under drikkelek, og at de møttes via datingappen Tinder. Ettersom det er aldersgrense på appen antok han at fornærmede var 18 år. Fornærmede nektet for at hun hadde tinder.

Hun sa at hun og tiltalte deretter bestemte seg for å gå inn på et soverom og ha samleie. Hun sa dette var ønsket fra hennes side.

Det var senere samme kveld hendelsen beskrevet i tiltalen skal ha skjedd. Fornærmede sa de hadde samleie mot hennes vilje, og at hun ble slått i ansiktet med knyttet neve. Dette nektet tiltalte for.

Antydet at de hadde samleie

Fredag vitner også kompisen, og aktor og bistandsadvokat konfronterer mannen med flere ting han har sagt i tidligere politiavhør knyttet til tiltaltes og fornærmedes kontakt denne kvelden.

Tiltalte har flere ganger nektet for at han og fornærmede hadde noe fysisk kontakt den aktuelle kvelden. Kompisen forklarer imidlertid at han mener å huske at de hadde det.

Han forklarer at tiltalte og fornærmede kan ha klint og at fornærmede satt på fanget til tiltalte, men presiserer:

– Jeg kan ikke hundre prosent huske om det skjedde eller om jeg blander med noe annet. For det er så lenge siden.

I en meldingsutveksling mellom kompisen og en annen samme kveld, antyder kompisen at tiltalte og fornærmede har samleie. Dette mente tiltalte fredag bare var en spøk.

Aktor viser også til et politiavhør hvor kompisen skal ha sagt at han antydet at tiltalte og fornærmede skulle ha sex. Mannen sier i retten at han ikke vet om de hadde det.

– Jeg visste det jo ikke, men det er jo bare sånn man bare tenker noen ganger.

Rettelse: I en tidligere tittel i denne saken ble det skrevet at tiltalte var voldstiltalt. Det riktige er at han er voldtektstiltalt. Saken ble rettet 11:54