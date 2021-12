JULESTEMT: Christine Koht hjemme i stua i Tønsberg onsdag.

Christine Koht: − Jeg SKAL ha julaften hjemme

Christine Koht (54) savner å reise rundt med «puppeklemmer» og håper på et mer sosialt 2022. Men først skal hun komme seg trygt gjennom julen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tre år med alvorlig sykdom har gjort sitt med den folkekjære komikeren.

– Jeg føler jo at jeg er litt på overtid etter alle disse rundene. Nå håper jeg på et litt lengre strekk uten sykehus, sier Christine Koht på telefon til VG.

Det aller høyeste ønsket er å få feire jul hjemme i Tønsberg med kona Pernille Rygg (58) – og mamma Kirsten Koht (77).

– Nå går jeg på ekstra antibiotika, for jeg skal ha julaften her hjemme. Det har jo vært noen julaftener på sykehus.

– Hvordan går det med deg nå?

– På én måte tenker jeg at jeg er heldig. Jeg føler meg dødsfrisk, svarer Koht og legger til at hun nok ikke er alene om å ha det bra, sånn rett før jul.

– November er jo årets rumpehull. Det har vært mange rumpehull. Jeg reiste meg etter mange trøkker, kom meg opp, og så sa det bang, bang, bang. Det er blitt noen runder med blålys.

SYKEHUS: Christine Koht har hatt mange innleggelser, som i juni, da hun for «første gang ble akuttinnlagt i fullstendig feil klær».

Koht forteller om en «rundjult kropp» som plages av gjentatte infeksjoner. En kropp som er kjørt fra topp til tå.

– Jeg har mye smerter og ekstra greier. Det skjer stadig noe, og nå er det jo omikron. Jeg tror alt går til helvete, for da er det hyggelig hvis det går bedre enn jeg frykter, sier en leende Koht.

– En optimistisk pessimist – det er det jeg er.

54-åringen er svært opptatt av å beskytte seg mot omikron.

– Det kan jeg nemlig ikke få. Jeg kan ikke havne på intensiven nå. Det er for dumt hvis jeg dør av omikron, sier hun.

ROSA: Christine Koht og Pernille Ryggs juletre.

Julen er rosa hjemme i Tønsberg. Aller helst ville Koht hatt det sånn hele året, omgitt av rosa julekuler.

– Når jeg nå deler mitt julebudskap gjennom VG, så må du putte på litt farger, sier hun.

Komikeren slapp mange bomber i «Kohts bok» i fjor, og hun forklarte at mange av betroelsene var flaue.

– Før syntes jeg det var grusomt da medier kalte meg ellevill. Kåt på livet, ja, det er greit, men ellevill? Tenk at nå savner jeg faktisk at folk sier jeg er gæren. Jeg savner at noen sier at de trenger mer galskap!

KLEMMEDRONNING: Christine Koht, her med Thomas Giertsen, gjest i bryllupet hennes for åtte år siden.

Koht savner også å klemme. Hun anslår at hun har omfavnet 100.000 fremmede mennesker.

– Tenk, i 20 år reiste jeg rundt og klemte alle. Med mine store pupper og mitt myke ansikt. Jeg har reist rundt med puppeklemmer, og alle har elsket det, damer også. Det savner jeg, sier hun og ler høyt.

Koht frykter at pandemien har gjort noe med henne.

– Mitt nyttårsforsett er å øve meg på å være en god venn igjen. Jeg som snakket så mye i telefonen før, kvier meg nå for å ta opp røret og ringe. Er jeg alene om det, eller er alle blitt sånn litt sosialt teite?

EKTEPAR: Pernille Rygg og Christine Koht giftet seg i Ris kirke i 2013, men har vært et par i 30 år.

Koht har aldri hatt mye fordommer, men hun er blitt enda mildere og snillere den siste tiden, mener hun.

– Når jeg møter mennesker nå, kjenner jeg en ordentlig kjærlighet for alle. Også for dem jeg tidligere kunne tenke litt andre tanker om. Jeg føler ekstra varme for sårbare mennesker, og det er veldig deilig. Vi har bare nuet, og det er nå vi kan være snille, sier Koht.

Selv har hun ikke overskudd til å være sur.

– De menneskene som ikke er snille, tar så mye plass. Skal man virkelig bruke dette ene livet på å være dritforbanna?

Info Fakta: Christine Koht: Utdannet lærer, men kjent som komiker og programleder.

Startet karrieren i radiOrakel og begynte i NRK Radio i 1997.

Kjent for bl.a. «Koht vs. J-Diva», «Koht i kommunen», «Jan Johansen – jakten på den norske mannen» og «Koht og kidsa».

Også kjent som standupkomiker, bl.a. med «Koht på scenen».

Fått flere priser, som to Gullruten-statuetter for beste programleder, Neshornprisen og «Årets navn» i VG.

Gift med Pernille Rygg (58).

Bor i Tønsberg. Vis mer

Koht vil vekke opp alle som tenker at «det skjer ikke meg».

– For det skjer. Vær milde med hverandre. Drit i å krangle. Som regel er alt bagateller uansett.

For Koht snudde livet på et blunk da hun fikk kreftdiagnosen i 2018.

– Jeg er blitt en sånn historie som jeg før bare hadde lest om. Men det må være en mening. Jeg må bruke dette til noe.

Koht er lei av lykkejag og lykkepress.

– Det er noe som er større enn lykke, og det er mening, mener hun.

ENTUSIASTISK: Christine Koht, her hjemme i hagen i Tønsberg i august, i forbindelse med en liveopptreden.

Koht gikk opp nesten 40 kilo underveis i sykeprosessen. Nå har hun klart å gå ned 22 av dem.

– Alle hestedosene med medisiner gjorde at jeg gikk opp. Det er en utfordring for en dame å få en helt ny kropp. Ikke nok med at jeg ble syk, jeg fikk nytt utseende også.

Når hun nå har klart å gå ned mye, er det med en spesiell metode.

– Hver gang jeg går forbi speilet, så sier jeg at det er koselig med lange pupper, strekkmerker og lang mage. Det ble min måte å motivere meg. Sier man stygge ting til seg selv, så virker det motsatt. Hjernen er ganske enkel sånn, sier Koht.

2020: Christine Koht hjemme på soverommet i Tønsberg etter å ha blitt skrevet ut av sykehuset i fjor vår – her med pep-fløyte for å trene opp lungene.

Men det har vært tøft. Koht beskriver det som periodevise sultekurer.

– Man leser om at det er lett å slanke seg, men det er helt jævlig.

Når folk sier til Koht at hun ser godt ut, så takker hun, selv om hun ikke er enig.

– Jeg synes ikke jeg ser godt ut, men jeg sier tusen takk. Mitt tips til å få mer glede i livet, er å takke når noen gir deg et kompliment.

Selv har Koht måttet bygge seg opp også mentalt.

– I og med at jeg lå toppløs så lenge på sykehuset, så ligger puppene nå skjevt under armhulene. Alle ler av meg når jeg sier det, men sånn er det. Det må jeg leve med.

Koht har ikke delt noe på Facebook siden august, da hun strømmet show fra egen hage.

– Sosiale medier tar så mye tid. Jeg legger det bort, for det forstyrrer. Selv om jeg er oppegående, kan jeg ikke være på hele tiden. Når jeg er oppe, benytter jeg heller sjansen til å snakke i VG, så går jeg ned igjen etterpå. Men jeg er fascinert av dem som bare legger ut og legger ut.

Men 54-åringen jobber. Hun planlegger både mer foredrag og show – og podkast.

– Og så skriver jeg ny bok. Man blir fornyet på motgang. Lever man kun på suksess, får man ikke nye ideer.

MAMMA: Kirsten Koht og Christine Koht på teater i 2009.

– Hva er ditt største ønske for 2022?

– Det er først og fremst å få leve. At jeg slipper noe nytt. Jeg har fått oppleve at jeg er blitt dødelig, noe jeg ikke skjønte før. Jeg har vært i døden seks ganger, så jeg vet at øyeblikket er det eneste som eksisterer.

Håpet er at det nye året også vil gi mer mulighet for sosial kontakt.

– Jeg vil se venner og få besøk! I første omgang nå av mamma på julaften, min eventyrlige, helt unike mamma. Vi pleier å være hos henne, og hun begynner å pynte bordet flere uker før. Ingen lager sånne bord som mamma. Men nå har vi lånt henne, og hun skal sove hos oss. Det blir som en deilig hyttetur.