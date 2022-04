NYTT PAR?: Ett år etter at det ble slutt mellom Katie Holmes og hennes forrige kjæreste, ser hun ut til å ha funnet tonen med musiker Bobby Wooten.

Katie Holmes avbildet med ny mann: Kysser på gaten

Flere medier tolker kyssebilder av Katie Holmes og Bobby Wooten som en bekreftelse på at de er et par.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

People har fredag publisert flere bilder av Katie Holmes (43) og den Grammy-nominerte komponisten Bobby Wooten (33).

Et av bildene viser Holmes og Wooten omfavne og kysse hverandre på gaten.

På et annet bilde er de begge iført solbriller mens de går smilende hånd i hånd. De to var ifølge avisen på tur i Central Park og besøkte Guggenheim-museet i New York da bildene ble tatt.

Bildene setter fyr på romanseryktene, og flere amerikanske medier tolker det som en bekreftelse på at de to er «eksklusive».

De ble også avbildet sammen med Holmes mor, Kathy, og et bilde viser Kathy og Wooten klemme.

Holmes er kjent fra serier og filmer som «Dawson’s Creek», «The Kennedys After Camelot», «Kennedy-klanen» og «Batman».

Wooten er for flere kjent som bassisten i David Byrnes musikal «American Utopia».

Ett år siden brudd

Det har snart gått ett år siden det ble kjent at det var slutt mellom Holmes og kjæresten Emilio Vitolo. Da hadde paret vært sammen i over et halvt år.

Hun var tidligere kjæreste med filmstjernen Jamie Foxx, som hun holdt sammen med i seks år. Det tok mange år før det profilerte stjerneparet lot seg avbilde offentlig sammen, og de uttalte seg aldri om forholdet.

Desto mer offentlig var romansen og det påfølgende ekteskapet med Tom Cruise i sin tid. De to gikk fra hverandre i 2012 – seks år etter at de giftet seg. De har en datter sammen.