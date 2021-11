KAN VINNE PRIS: Victoria Nadine er nominert til årets nykommer og årets låt i P3 Gull.

Artist Victoria Nadine om private låter: − Gjør meg mer sårbar

Seks dager etter at det ble slutt med kjæresten skrev hun låten som nå kan vinne pris under P3 Gull.

Av Siri Berge Christensen og Live Austgard (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Det føles veldig surrealistisk. Det er veldig stas og jeg hadde aldri trodd det, sier Victoria Nadine (21).

Hun er nominert til å vinne årets nykommer og årets låt under P3 Gull lørdag kveld. Låten hun er nominert for er «Be Okay» som i skrivende stund har bikket over 11,3 millioner avspillinger.

Hun har tidligere vært åpen om at låten ble skrevet én uker etter et offentlig brudd, og at låten hjalp henne å komme over kjærlighetssorgen.

– Den betyr mye for meg på flere måter, men jeg hadde aldri trodd det skulle være den låten som tok av.

DRØMMER STORT: Victoria sier hun har ambisjoner om å gjøre det stort som artist i utlandet, og kanskje fylle Madison Square Garden.

– Jeg hadde akkurat avslutte alt jeg hadde med mine tidligere plateselskap, og hadde ikke helt troen på meg selv, så da tenkte jeg «da går det hvert fall dårlig». Men jeg kjente veldig på meg at jeg måtte begynne på egen hånd, og det var den første låten jeg skrev for meg selv.

Låten, som ble en megahit, skapte også en viss usikkerhet for Nadine.

– Jeg var livredd for at det skulle være en flopp, men heldigvis var det ikke det. Det vises jo på responsen for de andre låtene jeg har sluppet i ettertid.

– Ikke avgjørende

I ettertid av «Be okay» har hun gitt ut flere låter, som til sammen har mange millioner avspillinger.

– Det har overrasket meg så mye, det har vært langt fra det jeg hadde forestilt meg. Men jeg føler jeg har funnet min vei, og er så glad for at jeg. Det siste året har vært veldig avgjørende for meg.

At hun nå er nominert føles som en anerkjennelse på det hun prøver å formidle gjennom musikken.

– Det hadde betydd så mye vinne, men det er ikke dette som avgjørende for min karriere. Det som avgjør min karriere er alt jeg har gjort, og kommer til å gjøre fremover.

SÅRBAR: Victoria er veldig åpen og ærlig i låtene sine, og sier det også kan føre med seg noen negative sider.

– Ekstremt slitsomt

Selv om hun er nominert til årets nykommer ble Nadine først ble kjent via «Idol» som 16-åring.

– Det var jo med «Be okay» at jeg startet å lage låter uten innvirkning fra noen andre. I låtene er jeg veldig åpen og ærlig om ting jeg går gjennom, og kommuniserer dette gjennom musikken. Jeg tror mange kjenner seg igjen, og føler at de er del av tekstene mine.

– Kan det være noe negativt med det?

– Å være åpen og ærlig gjør meg også mer sårbar. Folk mener så mye, og det gjør at jeg er redd for å støte noe. Jeg går med høye skuldre hele tiden, livredd for å gjøre noe feil. Det er jo ekstremt slitsomt.

Nadine legger ikke skjul på at de fleste av låtene hennes handler om kjærlighet, men på kjærlighetsfronten akkurat nå er det rolig.

– Det skjer ikke så mye der nå, og det trives jeg med. Jeg er ikke på utkikk, men skjer det så skjer det, selv om det ikke er fokuset mitt nå.

For nå er det musikken som er hovedfokuset, og Nadine er spent på det neste året.

– Hva drømmer du om?

– Jeg drømmer jo om å gjøre stort i utlandet samtidig som jeg fokuserer på Norge. Det hadde vært gøy å fylle Oslo Spektrum, sier hun før hun forsiktig smiler:

– Og Madison Square Garden.

Victoria Nadine er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.