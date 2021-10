FINE BRILLER, DA: Elton John har ikke kjedet seg under pandemien. Den slags overlater han til lytterne.

Plateanmeldelse: Elton John – «The Lockdown Sessions»: Gjest på egen fest

Elton John

«The Lockdown Sessions»

(EMI)

Sir Eltons pandemi-jukeboks har blitt en uvanlig sprikende og unødvendig affære.

Av Marius Asp

Publisert: Nå nettopp

Man skal aldri avskrive en artist fullstendig – selv ikke en med en så definert kunstnerisk storhetstid (1970-1975) som Elton John. 74-åringen har da også glimtet til med jevne mellomrom, ikke minst i den fruktbare perioden som ble innledet med «Songs From the West Coast» i 2001.

Med «The Lockdown Sessions» begynner imidlertid håpet om en retur til noe som minner om fordums storhet å henge i et vel tynt snøre. Denne pussige hybriden av et album består av nye og gamle duetter og samarbeid – flere, som tittelen antyder, spilt inn i lockdown via videokonferanse.

Antallet involverte – fra Lil Nas X og Nicki Minaj til Stevie Nicks og avdøde Glen Campbell – overgås kun av antall sjangeruttrykk. Den som leter etter en rød tråd blant disse 16 låtene, bør være utstyrt med stor tålmodighet og meget god tid.

De uinspirerte ideene og platte påfunnene står i kø helt fra starten av albumet. Dua Lipa-duetten «Cold Heart» baserer seg på hele fire gamle Elton John-låter, mest prominent «Sacrifice» og «Rocket Man». At ikke duoen like gjerne skrev en ny sang – en som henger sammen som noe annet enn en vammel kombo av kynisme og nostalgi – er en gåte.

Enda verre er syltynne, Nicki Minaj- og Young Thug-gjestede «Always Love You», der det paddeaktige vokalfilteret tredd over hovedpersonens stemme kun trekker oppmerksomheten mot hvor begrenset han er som vokalist i 2021. Ellers byr han på generisk balladeri («After All» med Charlie Puth), en daff Pet Shop Boys-tolkning («It’s a Sin» med Years & Years) og et helt poengløst vers på nevnte Campbells «I’m Not Gonna Miss You».

«The Lockdown Sessions» er likevel ikke blottet for lyspunkter. Det er alltid fint å bli minnet på at Stevie Wonder fortsatt finnes, og Eddie Vedder-samarbeidet «E-Ticket» er bagatellmessig, men overraskende gøyalt.

Men selv de isolert sett beste låtene her – Miley Cyrus’ maktdemonstrasjon av en Metallica-cover og den underfundige Gorillaz-låten «The Pink Phantom» – skjemmes av to vesentlige problemer: De har allerede vært ute lenge, og Sir Elton selv reduseres til en perifer bifigur i dem.

Og si hva du vil om mannen, men han verken kler eller fortjener å bli stuet bort i et hjørne.

BESTE LÅT: «The Pink Phantom»