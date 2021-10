SKILLER SEG: Kim Kardashian og Kanye West.

TMZ: Kim Kardashian beholder huset i skilsmissen med Kanye West

Den amerikanske realitystjernen får den eksklusive Hidden Hills-boligen i skilsmissen med rapperen, melder TMZ.

Av Ingri Bergo

Publisert: Nå nettopp

Det amerikanske kjendisnettstedet har fått tak i rettsdokumenter som viser at Kim Kardashian (40) kan bli boende i huset hun tidligere delte med ektemannen Kanye West (44).

Det betyr at stjerneparets skilsmisse fortsatt er et faktum, skriver TMZ.

Kardashian søkte om skilsmisse fra West i februar.

Siden har hun bodd sammen med barna i den eksklusive boligen, som skal være verdt 60 millioner amerikanske dollar (over 500 millioner norske kroner).

Kardashian og West har vært gift i seks år, og vært sammen i åtte. Sammen har de barna North, Chicago, Psalm og Saint.

Etter at de to tidligere turtelduene spiste middag sammen før Kardashians «Saturday Night Live»-opptreden tidligere denne uken, begynte ryktene å gå om at paret kanskje hadde funnet tilbake til hverandre.

De nye rettsdokumentene tyder imidlertid på at de ønsker å gå videre med skilsmissen, skriver TMZ.

Paret kjøpte Hidden Hills i 2014 for 20 millioner amerikanske dollar. Kanye West pusset siden opp hjemmet sammen med den berømte belgiske interiørdesigneren Axel Vervoort, skriver Daily Mail.

Oppussingen skal ha kostet like mye som boligen, ifølge den britiske avisen.

I 2020 viste familien stolt frem resultatet i en reportasje i arkitekturmagasinet Architectural Digest.

Både hus og familie var iført en hvit og minimalistisk stil fra topp til tå.

– Den ene tingen Kanye og jeg hadde felles var at vi foretrekker en nøytral palett, sa Kim Kardashian til magasinet den gangen.

– Alt i verdenen utenfor er så kaotisk. Jeg liker å komme inn på et sted og umiddelbart føle roen.