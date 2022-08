1 / 3 Kim i rollen som Ilja Sjamrajev i Tsjekhovs «Måkene» i 2013 I rollen Doge of Venice i «Othello» i 2015 «Informasjon og kjærlighet» i 2015. Her sammen med Susann Bugge Kamberstad. forrige neste fullskjerm Kim i rollen som Ilja Sjamrajev i Tsjekhovs «Måkene» i 2013

Skuespiller Kim Kalsås er død

Det melder Den Nationale Scene i en pressemelding mandag kveld.

Publisert:

«Det er med stor sorg vi har mottatt budskap om at Kim Kalsås er gått bort i dag», lyder det i kunngjøringen.

Kalsås ble 69 år.

Så sent som i forrige uke publiserte Bergensavisen et intervju med Kalsås, der han uttalte at han hadde forsonet seg med at han snart skulle dø.

Han hadde kreft og hadde for et par måneder siden fått beskjed om at han kunne regne med å leve et halvt år.

– Selv regner jeg med at jeg holder til over jul, uttalte Kalsås, som søndag skulle opptre under på Bergen Dramatikkfestival.

Skuespilleren var ansatt ved Den Nationale Scene fra 1980,altså i hele 42 år. Der har han blant annet vært med i «Livet med Marilyn» (1987), «Anne Franks dagbok» (1998), og «Heksene» (2001).

Teaterveteranen skulle fylt 70 i november.

– Jeg har hatt et rikt liv, uttalte Kalsås i det ferske intervjuet med Bergensavisen, der han også forklarte at om han levde lenge nok, ville han kunen feire bursdag og jul med sine to døtre og syv barnebarn.

UNG: Her fotografert i 1980

Kalsås gikk ut fra teaterskolen i 1975, og var først fire år på Riksteatret før han spilte sin første rolle på Den Nationale Scene (DNS) i 1979.

«Kim är verkligen en del av teaterns historia och repertoar. Hans sista stora roll var i «Sprängt» i 2021, en roll där han fick visa publikum och kollegor vilken nivå hans skådespelarkonst låg på. Han var verkligen på toppen av sitt mästerverk och all hans erfarenhet kom till användning. Imponerande och dybt berörande. Kim kommer vara mycket saknad», sier teaterets svenske sjef Stefan Larsson.

Kalsås hadde en lang og rikholdig karriere med mange kunstneriske høydepunkt, han spilte i 110 forestillinger på DNS. Det var et stort spenn i rollene fra drama og barneteater, til store klassikere og nyskrevet dramatikk.

Teateret sender sine varmeste tanker til skuespillerens familie og nærmeste.