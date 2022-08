REAGERER: Zwelivelile Mandela tar til orde mot hertuginne Meghan.

Mandelas barnebarn ut mot Meghan-intervju

Hertuginne Meghan (41) snakket nylig om en påstått sammenligning mellom sitt eget bryllup og Nelson Mandelas løslatelse. Det misliker Mandelas barnebarn.

Publisert:

Det er i et ferskt og langt hjemme hos-intervju med bladet The Cut at den amerikanske hertuginnen snakker om sitt nye liv med britiske prins Harry (37).

Meghan forteller i intervjuet om en episode som skal ha funnet sted i 2019. Da prinseparet var til stede på en «Løvenes konge»-premiere, skal en sørafrikansk skuespiller ifølge hertuginnen ha sagt til henne:

– Jeg vil bare at du skal vite at da du giftet deg inn i denne familien, så feiret vi i gatene på samme måte som vi gjorde da Mandela slapp ut av fengsel.

Barnebarnet til Mandela, Zwelivelile Mandela (48), sier til Daily Mail at han reagerer på sammenligningen mellom bryllupet i 2018 og løslatelsen til den avdøde ekspresidenten og frigjøringshelten i 1990.

Selv om det ikke er Meghan selv som står for det konkrete sitatet, så sier Zwelivelile Mandela til avisen at han er «overrasket» over at det gjengis i intervjuet.

– Det kan aldri sammenlignes med feiringen av noens bryllup, sier han om den historiske begivenheten rundt bestefaren for 32 år siden.

– Madibas (Mandelas kallenavn, red.anm.) feiring var basert på å ha kommet seg gjennom 350 år med kolonialisme med et 60 år langt brutalt apartheidregime i Sør-Afrika. Så det kan ikke trekkes paralleller, sier 48-åringen.

Mandelas barnebarn sier videre at «hver dag er det mennesker som ønsker å være Nelson Mandela», men at de virkelig bør sette seg inn i hva det avdøde ikonet gjorde før de fremhever seg selv.

Ifølge avisen uttaler han også at når folk jublet i gatene i 1990, så var det av «mye viktigere grunner enn hertuginnens giftermål med «en hvit prins».

I intervjuet med The Cut refser for øvrig Meghan britiske tabloider, som hun mener har behandlet henne og familien kritikkverdig. De siste årene har hertuginnen hatt flere rettssaker på gang mot Daily Mail – og har vunnet flere av kampene.

Meghan er for tiden også aktuell med egen podkast, som har som hovedformål å ta for seg hvordan kvinner blir satt i bås.

MANDELA-MARKERING: Hertuginne Meghan og prins Harry på Nelson Mandela International Day i FNs hovedkvarter i New York 18. juli i år.

Nelson Mandela ble i 1963 dømt til livsvarig fengsel. Han tilbrakte 27 år bak murene. Etter løslatelsen deltok han i forhandlingene som førte fram til landets første valg der svarte hadde stemmerett.

I 1993 ble Mandela tildelt Nobels fredspris, sammen med Sør-Afrikas daværende president F. W. de Klerk. Fra 1994 til 1999 var Mandela Sør-Afrikas president, den første fra det svarte folkeflertallet.

Han døde i 2013.