Bård og Vegard Ylvisåker begynner i VGTV.

Ylvis slutter i Discovery

Bård og Vegard Ylvisåker skal lage underholdningsprogrammer for VGTV.

Det melder VGTV i en pressemelding.

– Vi synes det har vært kult å følge med på alt VGTV har fått til de siste årene, og når de tok kontakt så kunne vi ikke si nei. Det er et sted der det er kort vei fra idé til produksjon og det er veldig inspirerende å jobbe med. Vi gleder oss veldig til å sette i gang for alvor, sier Bård Ylvisåker i pressemeldingen.

Programsjef i VGTV Martin Jøndahl sier i pressemeldingen at dette blir bra.

– Nå får vi muligheten til å jobbe med to av de aller morsomste og flinkeste i TV-bransjen.

Brødrene vinker nå farvel til tradisjonell lineær-TV. En av grunnene skal være for å nå ungt og i sosiale medier.

– Dessuten sier de at vi skal få sånn gratis VG+ abonnement og det er jo 99 kroner i måneden spart bare der så det er ikke til å stikke under stol at det kan ha vært avgjørende også, sier Vegard Ylvisåker.

Ylvisbrødrene har laget humor og underholdning på TVNorge og Dplay en årrekke. Duoen har ledet fem sesonger av talkshowet «I kveld med Ylvis», vært aktuelle i den første sesongen av «Kongen befaler» og i humorserien «Ylvis på holmen med Calle og Magnus».

