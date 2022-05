SLAGKRAFTIG: Mike Tyson. Her avbildet i desember.

Blir ikke tiltalt etter håndgemeng med flypassasjer

Bokselegenden Mike Tyson slo til en medpassasjer gjentatte ganger.

Av Espen Moe Breivik

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

San Mateo County District Attorney kunngjorde tirsdag at påtalemyndighetene ikke vil reise tiltale mot Tyson for det påståtte overfallet. Det skriver HuffPost.

De har gjennomgått video- og politirapporter fra hendelsen.

Opptak av hendelsen

Om bord på et fly som skulle fra San Francisco til Florida for en måned siden ble det turbulent for den tidligere tungvektsbokseren.

TMZ publiserte videoopptak fra flyet hvor man kan se Tyson slå en person i passasjersetet bak Tysons, gjentatte ganger.

Bilder av en mann som sitter i setet bak Tyson viser blod piple ut på høyresiden av pannen hans.

Opptaket TMZ har publisert viser ikke tydelig at Tyson treffer mannen der han ser ut til å bli skadet, men viser at Tyson langer ut mot noen i setet bak hans eget.

Hevder han plaget Tyson

TMZ skriver at kilder nær Tyson hevder at mannen som ble slått var svært beruset, og kom med gjentatte provokasjoner.

Et vitne sier til TMZ at han selv fikk tatt en selfie med Tyson, og at bokseren innledningsvis var tålmodig med mannen som ble slått, som skal være vitnets venn.

Ifølge vitnet forlot Tyson flyet like etter hendelsen.

TMZ skriver at mannen som ble slått fikk legehjelp i etterkant, og tok kontakt med politiet.

HuffPost skriver også at det heller ikke vil bli reist noen siktelse mot medpassasjeren, som de påpeker har avvist å anklage Tyson.

Verken TMZ eller HuffPost har fått kommentarer fra politiet, flyselskapet JetBlue eller Tysons apparat.