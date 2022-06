SPIDERMAN: Zendaya og Tom Holland sammen på den røde løperen i forbindelse med «Spider-Man: No Way Home» 5. desember 2021.

Nytt bilde skyter fart på romanseryktene

«Gratulerer med dagen til den som gjør meg lykkeligst», skriver Zendaya under et bilde av henne og Tom Holland.

Det har lenge vært spekulert i om skuespillerne Zendaya og Tom Holland er sammen.

De har ikke offentlig bekreftet at de er sammen, men nå kan det se ut som at Zendaya gjør nettopp det.

Onsdag har Euphoria-stjernen lagt ut et bilde i forbindelse med Hollands bursdag, der hun skriver følgende:

«Gratulerer med dagen til den som gjør meg lykkeligst».

Også kjendisavisen People skriver om innlegget til Zendaya.

Avisen skriver at Holland tidligere har sagt at han ønsker å holde kjærlighetslivet sitt privat.

På spørsmål om han og Zendaya svarte at noe av det som er negativt med å være så kjent som de to er, er at en ikke har kontroll over privatlivet sitt lenger.

– Et øyeblikk som du tror er mellom to mennesker som elsker hverandre veldig høyt, er nå et øyeblikk som deles med hele verden, sa Holland i et intervju i november i fjor.

SPIDER-MAN: Zendaya og Tom Holland spilte sammen i den nyeste Spider-Man-filmen.

Romanseryktene har sirkulert lenge. I fjor sommer virket det som om forholdet ble bekreftet.

I en video publisert av Page Six så det ut som at de to er litt mer enn bare venner.

Under en kjøretur i Los Angeles stanset Holland bilen for rødt lys, og superstjernene klinte til.

På flere bilder gjennom det siste året kan se ut som de to er kjærester.