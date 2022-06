INFLUENCER: Eveline Karlsen er de siste årene blitt en av Norges største influencere.

Rekordresultat for Eveline Karlsen: Gikk 13,8 millioner i overskudd i fjor

Sminke og skjønnhet på sosiale medier er blitt millionbutikk for influencer Eveline Karlsen (30).

– 2021 var det året der jeg ønsket å omsette så jeg hadde kapital til å realisere de drømmene jeg har fremover, sier Karlsen på telefon til VG.

I 2021 dro influenceren inn hele 15,2 millioner kroner gjennom sitt heleide aksjeselskap som bærer hennes eget navn.

Det er en økning på over 8,2 millioner kroner sammenlignet med året før – og ny rekord for det to år gamle selskapet. Overskuddet ble på hele 13,8 millioner.

Inntektene plasserer henne på toppen i influencer-Norge. Til sammenlikning hadde Jørgine Vasstrands selskap og Sophie Elises selskap inntekter på 8,6 millioner i 2020.

Karlsen ønsker ikke å utdype hva som er årsaken til de ekstra høye inntektene i fjor.

I lønnskostnader tok hun ut 800.000 kroner, i tillegg til et utbytte på over 1,1 millioner.

Den populære Youtuberen fra Skien har de siste årene blitt en av Norges største influencere innenfor skjønnhet og sminke. Hun har over 90.000 abonnenter på YouTube og på Instagram har hun 112.000 følgere.

I 2018 ble Karlsens YouTube-kanal kåret til «Årets Beautykanal» på prisutdelingen Gullsnutten, og året etter vant hun prisen for «Årets Beauty» under Vixen Awards. I fjor vant hun også samme pris, samt prisen for «Årets business» og «Årets influencer livsstil».

I 2020 startet hun samarbeidet med Bianca Ingrosso, en av Sveriges største influencere og grunnlegger av sminkemerket Caia Cosmetics. I fjor brøt de samarbeidet