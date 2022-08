BRUDD: Isabel Raad og Jack Beaumont er ikke lenger kjærester.

Isabel Raad bekrefter brudd

Influencer og TV-profil Isabel Raad og kjæresten har gjort det slutt. Det bekrefter Raad på sin Instagram-profil.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Raad og britiske Jack Beaumont har vært sammen siden nyttår 2020, og i deler av hennes egen serie «Isabel» har seerne fått et innblikk i forholdet deres siden den gang.

I mai valgte de å flytte sammen i Spania for en tremåneders-periode, og valgte ikke å forlenge den.

Siden den gang har de pendlet frem og tilbake mellom England og Norge, og vært på mange ferie sammen. Raad har tidligere sagt på egne kanaler at planen er å flytte sammen på sikt.

– Ikke et vondt ord å si

«Jeg er ikke lenger i et forhold. Jeg har ikke et vondt ord å si om J, han er et nydelig menneske som jeg har elsket høyt», skriver hun på Instagram.

«Jeg får stadig spørsmål om oss (forståelig nok så klart, da vi har delt mye av forholdet sammen med dere) og ettersom at et slikt brudd er ganske heavy å bearbeide, velger jeg å dele slik at jeg slipper å måtte bli påminnet om situasjonen hele tiden», fortsetter hun.

«Jeg ønsker å få jobbe meg gjennom dette privat, og hadde satt pris på at det ikke spekuleres og spørres om», avslutter hun, etterfulgt av en emoji som forstiller et hjerte med bandasje.

– Ta ting i mitt tempo

Tidligere denne uken, tirsdag 9. august, la hun ut følgende melding på sin Instagramstory:

«Akkurat nå trenger jeg bare å ta ting i mitt tempo. Så fort jeg er tilbake på bena, vil jeg oppdatere som før her inne» og «Det er vel i situasjoner som dette det ikke er like gøy å dele livet sitt på nett, men livet går jo stadig opp og ned, for meg også - slik som for alle andre».

Raad har delt mye om forholdet med Beaumont, både i egen serie, på Youtube og på Instagram. Nå er derimot alle bildene av de to sammen fra det siste halvåret fjernet fra hennes Instagramprofil.