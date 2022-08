DRYPP: Justin Bieber ankom Billund Lufthavn i Danmark omtrent klokken 16:30 i dag. I hånden hadde han et intravenøs-stativ.

Justin Bieber har landet i Danmark – kom slepende på intravenøs-stativ

Justin Bieber har landet i Danmark – tilsynelatende midt i en intravenøs behandling.

Popstjernen Justin Bieber (28) har landet i Danmark, der han onsdag kveld skal holde konsert på Smukfest.

Det melder den danske avisen Ekstra Bladet.

Han har fløyet privatfly fra Italia til den danske flyplassen Billund.

Bilder publisert i avisen viser at Bieber har med seg et dryppstativ – et stativ som skal gi intravenøs behandling. Det hjelper pasienter å opprettholde et jevn drypp av væske eller medisiner i blodet.

HAR VÆRT SYK: Tidligere i sommer avslørte verdensstjernen at han var rammet av Ramsay-Hunt syndrom, som blant annet påvirker evnen til å kontrollere enkelte muskler i ansiktet.

Tidligere i sommer avslørte verdensstjernen at han var rammet av Ramsay-Hunt syndrom. Det er et sjeldent syndrom som blant annet påvirker evnen til å kontrollere enkelte muskler i ansiktet.

På grunn av tilstanden har Bieber måttet avlyse flere konserter.

– Som dere ser blunker ikke dette øyet. Denne siden vil ikke smile. Neseboret mitt vil ikke bevege seg. Jeg er fysisk ikke i stand til å gjøre dem, sier han om konsertene i en video han publiserte på Instagram.

– Kroppen min prøver å fortelle meg at jeg må ta det med ro.

NHI beskriver Ramsay-Hunt syndrom som en akutt lammelse i ansiktsnerven, ofte akkompagnert av utslett og smerter i øret.

Stjernens forteller om den sjeldne tilstanden i en video på sin Instagram:

Norgesbesøk

Bieber skal etter hvert videre til Norge, der han skal holde konsert på Leangen travbane i Trondheim søndag. Det omtales som byens største konsert gjennom tidende hva gjelder antall solgte billetter.

Han har krevd at det skal være fotoforbud på konserten, noe konsertarrangørene All Things Live Norge og Livesentralen gikk ut med onsdag. Arrangørene forsøker å kjempe mot forbudet.

– Vi driver fortsatt og forhandler om det, sier markedssjef Pia Leinslie i All Things Live Norge til Trondheimsavisen Nidaros.

– Det er særdeles vanskelig for en avis å drive kulturformidling når det blir presseforbud under de største arrangementene, sier Stig Jakobsen, ansvarlig redaktør i Nidaros, til egen avis.

Stormet scenen

I 2015 stormet Bieber av scenen i Oslo etter kun én sang. Årsaken skal ha vært vannsøl på scenen.

Den norske 16-åringen Anne Vadder fikk skylden for det som hadde skjedd og hun opplevde grove trusler og sjikane i etterkant av hendelsen.

I 2021 snakket VG igjen med den unge kvinnen, som nå er i 20-årene. Hun forteller at hun fortsatt blir konfrontert med hendelsen ukentlig.

– Jeg er drittlei av at jeg ikke kan gå på Kiwi uten at noen spør om jeg er Anne Vadder, sa hun til VG den gang.