HÅRETE MÅL: Camila Cabello har hanket inn Ed Sheeran for å treffe enda flere lyttere. Eller motsatt.

Ukens låter: Camila Cabello & Ed Sheeran, Justin Bieber og Carmen Villain

… samt et heslig samarbeid mellom en rocker og en rapper som burde vite bedre: Hele terningen må tas i bruk når helgens lyd skal vurderes.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Camila Cabello & Ed Sheeran – «Bam Bam»

Neida, det er ikke Sister Nancys tungt samplede reggaeklassiker fra 1982 som her kles opp i 2022-gevanter – takk og lov, kunne man være fristet til å tilføye. Camila Cabello og den evige opportunisten Ed Sheeran har snarere gjort et forsøk på kaste seg på latinopop-via-Disney-vibben fra «Encanto». Det låter «fyrrig» og «fargesterkt» og ikke direkte plagsomt. I det minste om du ikke hører så altfor nøye etter.

Omah Lay & Justin Bieber – «Attention»

Nok et samarbeid der det er mulig å mistenke en av partene – Justin Bieber, om det skulle være noen tvil – for å ville utvide de kommersielle jaktmarkene. Eller kanskje det er motsatt. Den nigerianske afrobeats-artisten Omah Lay har uansett lagd en meget behagelig og nokså tiltalende låt, og hans kanadiske duettpartner kaster seg på den uten de helt store problemene. Likevel: Det blir ørlite søvndyssende i lengden, det her.

Mall Girl – «Poolside Person»

Et av de friskeste pustene i den norske indiemattejazzrock-jungelen (den finnes!) er klare med en ny smakebit fra albumet «Superstar», som er varslet i april. Og hjelpes: Dette låter tøft. En melodisk kraftpop-konfektbit som såvidt bikker to minutter møter et knudrete lydbilde og kranglete rytmer – med like deler varig og monumental effekt.

Red Hot Chili Peppers – «Poster Child»

Andre singel ut fra RHCPs comeback-album «Unlimited Love» er et faktum. Anthony Kiedis & co. bruker anledningen til å besynge noen av det forrige århundrets store personligheter, fra Melle Mel og Yoko Ono til John Coltrane og Steve Miller. Et brukbart utgangspunkt som skusles bort i en doven rapfunk-låt du skal savne det musikalske nittitallet veldig for å kunne falle fullstendig pladask for.

Carmen Villain – «Subtle Bodies»

Rett skal være rett: Carmen Villains fjerde album, «Only Love From Now On», ble sluppet forrige fredag. Men den norske eksmodellens musikk trenger – i tiltagende grad – tid til å utfolde vingespennet sitt, og først etter en uke begynner det å bli klart hvor enormt sterk denne utgivelsen faktisk er. Aller best: «Subtle Bodies», der ambient, dub og techno går opp i en hellig treenighet, og følelsen av å hvile inni en plante i en regnskog inntreffer underveis. På best tenkelige vis.

Tønes – «Mørke skoga»

Det melodisterke og elegante Frøkedal-albumet «Flora» stikker seg ut som et av fjorårets mest oversette album. Anne Lise Frøkedal har unektelig et årvåkent øre for nittitallets beste indierock, men hun evner å sette sitt eget preg på uttrykket. I Tønes’ nedstrippede versjon av «Dark Woods» blir vi tatt enda lenger inn i skogen: «Du ska ikkje følga stien/ du ska laga ein ny ein», synger vår mann mens han går innover i skogholtet, mutters alene, med stadig dårligere odds på sin side. Vakkert, nakent og nødvendig.

Jack White & Q-Tip – «Hi-De-Ho»

Hva skjedde med Jack White? Troller han oss, eller forventer han at de stadig mer tøvete musikalske greiene han engasjerer seg i skal bli tatt på alvor? Og hvordan i helvete klarte han å lure med A Tribe Called Quest-legenden Q-Tip – på sitt beste en av tidenes mest engasjerende rappere – på dette møkkasmørbrødet av en låt? Spørsmålene er mange. Livet er for kort til å lete etter svarene.