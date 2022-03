RØD LØPER: Will og Jada Pinkett Smith på den røde løperen da de ankom Oscar-utdelingen søndag kveld.

Jada Pinkett Smith: − Dette er en tid for helbredelse

For første gang siden ektemannen skapte rabalder på Oscar-utdelingen, gir Jada Pinkett Smith lyd fra seg på sosiale medier.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Under helgens prisutdeling klappet ektemannen Will Smith til Chris Rock foran en fullsatt sal og millioner av TV-seere, etter en spøk på hennes bekostning.

Tirsdag ettermiddag publiserte Smith et kort innlegg på Instagram:

– Dette er en tid for helbredelse, og jeg er her for det.

Det kommer ikke klart frem om sitatet dreier seg om helgens drama, som overskygget resten av Oscar-utdelingen og siden har dominert overskriftene verden over.

– Kvalm av hyllesten

Skuespiller Jim Carrey sier til CBS tirsdag kveld norsk tid at han ble kvalm av måten publikum reagerte – eller ikke reagerte – på episoden.

– Jeg ble kvalm av hyllesten. Hollywood er uten ryggrad og det føltes som en klar indikasjon på at vi ikke er «the cool club» lenger, sier Carrey til kanalen ifølge Deadline.

Han sier også at han mener Smith burde blitt arrestert. Men Chris Rock har selv sagt at han ikke ønsker å politianmelde hendelsen.

– Jeg hadde gått ut i dag og sagt at jeg saksøker Will for 200 millioner dollar, for den videoen kommer til å være der for alltid, sier Carrey, og fortsetter:

– Du kan rope fra salen og vise misnøye, eller si noe på Twitter. Du har ikke rett til å gå opp på scenen og klappe til noen i ansiktet fordi at de sa ord.

Beklaget

Natt til tirsdag beklaget Will Smith oppførselen sin, som han omtaler som «uakseptabel og utilgivelig».

– Enhver form for vold er giftig og destruktiv, skrev Smith i et Instagram-innlegg.

– Vitser på min bekostning er en del av jobben, men en vits om Jadas medisinske tilstand ble for mye for meg, og jeg reagerte emosjonelt.

Jada Pinkett Smith har vært åpen om sykdommen alopecia, som har ført til betydelige hårtap. I vitsen refererte Rock til Jada og sa at han så frem til en oppfølger til «G.I. Jane». En film fra 1997 der Demi Moore spiller en snauklipt soldat.

Deretter ble han klappet til av en rasende Will Smith, som innrømmer at han gikk for langt:

– Jeg vil be deg offentlig om unnskyldning, Chris. Jeg gikk over streken og jeg tok feil. Jeg er flau og handlingene mine var ikke en indikasjon på mannen jeg ønsker å være.

– Aldri sett ham gjøre det før

TV-kanalen ABC fikk Hollywood-stjernens mor i tale etter skandalen, som overskygget resten av prisdrysset i Los Angeles natt til mandag.

Hun sa i intervjuet at hun ble overrasket over sønnens brå reaksjon.

– Han er en veldig omgjengelig og utadvendt person. Det er første gang jeg har sett ham klikke. Første gang i hans levetid, sa Smith, og la til:

– Jeg har aldri sett ham gjøre det før.

Skuespillerens yngre søster, Ellen Smith, er også intervjuet på TV. Hun sier at hun ofte har sett broren utmerke seg under press og i Hollywoods søkelys.

– Jeg har hatt samtaler med ham, og det knuser hjertet mitt å høre om alt han har sagt at han har måttet gjennomgå for å komme dit han er i dag, sier hun.

Har startet gransking

Oscar-akademiet sendte mandag ut en uttalelse hvor de fordømte Will Smiths handlinger under prisutdelingen og at de hadde startet en gransking av hendelsen.

– Akademiet fordømmer handlingene til Smith under gårsdagens show. Vi har offisielt startet en formell gransking av hendelsen og vil vurdere videre handlinger og konsekvenser i henhold til våre retningslinjer og lovene i California, het det i uttalelsen.