RAPPER: KSI har brukt mest tid på musikken de siste årene.

KSI og Paul-brødrene tilbake i ringen

August ser ut til å bli en stjernespekket måned i bokseringen.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

YouTube-stjernene Jake Paul og KSI skal allerede ha bekreftet at de er klare. Nå tyder mye på at også storebror Logan Paul tar på seg hanskene igjen.

Han har ikke vært like aktiv som lillebroren, som har bokset fem kamper, og vunnet alle, mot to tidligere UFC-utøvere, en basketspiller og en annen youtuber.

Avtalt

Logan Paul ble sist sett i bokseringen da han møtte Floyd Mayweather i juni i fjor. Det var da avtalt på forhånd at det ikke skulle kåres noen vinner.

KAMP: Logan Paul før oppgjøret mot Mayweather.

26-åringen har ikke snakket like mye som lillebroren om showboksingen, men ifølge promoter Ron Johnson er han klar igjen over sommeren, men motstander og nøyaktig tidspunkt er ikke klart.

KSI-comeback

– Dere kan se frem til å se han i ringen rundt august, sa Johnson til Bally Sport.

KSI og Logan Paul blir regnet som de som startet boksebølgen blant kjendiser og youtubere.

MØTTES: KSI og Logan Paul i aksjon i 2019.

Førstnevnte har fokusert mest på musikkarrieren etter han vant over Paul i November 2019. Nå er han klar for et comeback, og det spekuleres i at det blir i august.

– Jeg vet ikke noe om august. Jeg vet jeg skal bokse, men vet bare ikke når, sier han.

Den sannsynlige motstanderen er influenceren Alex Wassabi (32), skriver Dexerto.