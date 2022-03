forrige













fullskjerm neste Morten Hegseth og Vergard Harm klare for nytt talkshow. 1 av 8 Foto: Andrea Gjestvang

Vegard Harm om nytt talkshow: − Flaks at vi står her i dag

Kjendisene strømmer til premierefesten for Vegard Harm og Morten Hegseth sitt nye talkshow.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag kveld er det duket for premierefest for Vegard Harm og Morten Hegseth sitt nye talkshow «Harm & Hegseth». De norske kjendisene er samlet på Bygdøy for fest.

Morten Hegseth sier at de håper programmet «skal smelle litt».

– Det skal bli gærent og moro.

Sjalu

– Er dere så gode venner utenfor talkshow-verden?

– Nei, men vi har blitt bedre venner, sier en smilende Hegseth.

Vegard Harm legger til at de har blitt bedre venner.

– Men vi holder privatlivet vårt separat. Fordi vi er veldig mye sammen. Det er jo flaks at vi står her i dag, det kunne gått regelrett til helvette. For jeg er lat, sier Harm.

– Og jeg blir veldig sjalu, sier Hegseth.

Talkshow

VGTV-profilene Harm og Hegseth slapp nylig nyheten om sitt nye talkshow, hvor de utvider målgruppen.

– Nå skal vi lage ordentlig TV for første gang i vårt liv sammen, sa Morten Hegseth til VG den gang.

Duoen skrøt av konseptet – mye av innholdet er allerede laget, sketsjer er spilt inn og ideer er ferdig utviklet. Denne gangen har de en plan hver gang de skal i opptak – de har en tekstforfatter og har på forhånd gjort grundig research på gjestene som kommer.

Den første episoden av «Harm & Hegseth» sendes på VGTV fredag, hvor artist og «Kompani Lauritzen»-aktuelle Tone Damli og komiker Lisa Tønne er gjester.

Harm og Hegseth hadde åtte år med VGTV-programmet «Panelet». Der intervjuet de kjendiser, snakket om reality-TV og diskuterte kjendisnyheter.

