BLANDA KORPS: Hele gjengen samlet, forhåpentligvis i betraktelig dårligere vær enn hva 17. mai skal bringe.

TV-anmeldelse «Korps United»: How to be norsk

Integrering forkledd som korpsundervisning viser seg som det sterkeste tilskuddet til årets grunnlovsdag.

Av Tor Martin Bøe

«Korps United»

Norsk realityserie i 8 deler

Programleder: Sigrid Bonde Tusvik

Regi: Mimma Bash

Premiere på TV2 Play og TV2 søndag 24. april

Tro det eller ei, men korps er noe av det fineste Sigrid Bonde Tusvik vet.

Denne vandrende orkestergleden vil hun dele med en gruppe som står utenfor felleskapets samspill: Kvinner som er kommet til Norge fra andre land.

Ambisjonen hennes er et korps som skal bli så gode at de kan marsjere oppover Karl Johan 17. mai.

De ti kvinnene som til slutt blir en del av aspirantkorpset kommer fra land som Kamerun, Thailand, Syria og Tyrkia. Samtlige med varierende instrumentkompetanse, og med ulike motiver for å i det hel tatt melde seg på. En påpeker på første samling at de har hørt at Bonde Tusvik egentlig er komiker; implisitt det flere av oss lurer på: Er dette en dårlig skjult spøk?

På ingen måte. Korpsarbeidet er et sidemotiv for Tusviks egentlige mål: Å skape et felleskap for integrering, og samtidig løfte fram en gruppe som ikke fungerer optimalt i møte med den norske hverdagen, på hvert sitt vis.

ELEFANTHORN: Laura på kornetten som først høres ut som noe hun beskriver som lyden av en elefant.

«Korps United» er oppstemt (men ikke alltid like musikalsk samstemt) reality som takket være god casting av både deltagere og pedagogisk personell fungerer usedvanlig bra, og har (heldigvis) overraskende lite korpsøving. Dessuten er Bonde Tusvik mer en fasilitator i bakgrunnen framfor den ustoppelige skravla som de fleste kjenner henne fra i fore eksempel podkasten med Lisa Tønne.

Hun tar korpsaspirantene sine med på «norske» aktiviteter som søndagstur, julebord og vaffelsteking. Deltakerne intervjuer vel så mye seg selv som hun dem.

Som vanlig glir samtalen best når kamera hviler usynlig i realitymodus og plukker opp betraktninger og bekymringer. En tidlig, praktfull diskusjon er hva som ligger i dette bisarre norske utsagnet «ut på tur, aldri sur».

De som skal lære tispannet om treblås, brass, ventilolje og lungekapasitet er også prakteksemplarer for norsk musikkpedagogikk: Tålmodige, engasjerte og begeistrende.

SAXMASKIN: Zenube er korpsmor, men har aldri spilt saksofon eller tilsvarende selv.

Dirigent Ante Skaug er så medrivende eksplosiv at det smitter gjennom skjermen. Et såkalt levende fyrverkeri med Whitney Houston-genser som kommer til å påføre seere med positivtetsallergi alvorlig eksem. Sammen med blant annet musikkkpedagisk komponist Nicklas Öhgren får han disse nyvunnede korpsdamene til å mestre hjertelig samspill.

En tidlig konsert der de framtidige monsterhitene «En cola med kaffe takk», «Lørenskog Auto» og «Alle elsker korps», framføres uten at det blir kakafonisk, kan for eksempel bli stående som et av de mer rørende musikkøyeblikkene på norsk TV i 2022.

Det beste: I motsetning til absolutt alle andre TV2-programmer der folk skal lære noe de ikke kan, er ingen av deltakerne her kjendiser, TV2-ansatte eller folk med libidoen utenpå kroppen.

De har knapt instagramkonto. Serien er befriende fjern fra «God morgen Norge» og tilsvarende selfiepotensiale. Her er det kun en gjeng som, for å sitere dirigent Skaug «skal vise Norges land hva ja-mennesker kan gjøre».

Bare lov oss at dere sier høylytt «nei» til en kjendisvariant av «Korps United», TV2. Det hadde vært direkte umusikalsk.

Anmelderen har fått se tre av åtte episoder