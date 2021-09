Oddgeir Bruaset: – Opplevelsen sitter sterkere i kroppen enn jeg trodde

Etter utallige turer til steder der ingen skulle tru at nokon kunne bu, har Oddgeir Bruaset blitt storbyfrelst. Det er bare én ting han ikke liker med sitt nye liv.

Av Hans Petter Treider

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Da Oddgeir Bruaset (76) satte punktum for suksess-serien «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» og ryddet kontoret etter mer enn fire tiår i NRK, var det klart for et nytt kapittel i livet.