TRIO: Dei italienske programleiarane under Eurovision Song Contest 2022 var Alessandro Cattelan, Laura Pausini og artisten Mika.

Derfor forsvann ho frå scena

Observante sjåarar fekk kanskje med seg at ein av programleiarane plutseleg forsvann under delar av Eurovision-sendinga, no forklarar ho kvifor.

Av Espen Moe Breivik

Laurdag leia ho finalesendinga av Eurovision Song Contest, direkte frå Torini i Italia, saman med Alessandro Cattelan og artisten Mika.

På eit tidspunkt var Laura Pausini ikkje å sjå på skjermen på ei stund. På Instagram forklarar ho kvifor.

– Eg vil roe dykk ned og fortelje at eg har det bra. I løpet av finalen hadde eg eit blodtrykksfall, og måtte stoppe i omtrent tjue minutt etter råd frå legen som hjelpte meg, skriv ho.

Ho takkar legen og skriv at det har vore mykje jobb og stress dei siste seks månadene.

– Men eg er glad for å ha avslutta kvelden med mine kjære kollegaer, og å ha kunne annonsere saman med dei vinnarane av Eurovision, det fantastiske Ukraina, skriv ho.

Musikkvideo frå krigen

Ukraina var den største favoritten på førehand, og vant årets finale av Eurovision. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at han vil ha Eurovision til «eit fritt Mariupol», som for tida er okkupert av russiske styrkar.

Songen «Stefania» var skriven før krigen, og handlar om mora til frontvokalist Oleh Psiuk. I ettertid har gruppa lansert ein musikkvideo med eit krigsherja Ukraina som bakteppe.

I videoen ser du medlemmane av Kalush Orchestra som går gjennom ruinane av utbomba bygningar, medan ukrainske soldatar ber barn i sikkerheit gjennom flammar og andre farar. Barna blir attendeført med familiane sine i flyktningleirar og togstasjonar. Soldatane, alle kvinner, stirar inn i kameraet, nokon av dei gret.

Videoen vert avslutta med ein tekstplakat der det står «Denne videoen blei filma i Bucha, Irpin, Borodyanka, Hostomel, byar i nærleiken av Kyiv som leid under den russiske okkupasjonens gru» Videoen er dedikert til «det modige ukrainske folket», «mødrene som beskyttar barn» og til «dei som gav livet sitt til vår fridom», står det.