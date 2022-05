ADVOKAT: Camille Vasquez i rettssalen fredag ettermiddag.

Johnny Depps advokater dundrer løs på Amber Heard i sluttprosedyren

Camille Vasquez sparer ikke på kruttet under rettssakens siste dag. – Heard er en person med store problemer, sier advokaten. Heards forsvarer mener at Depp gjør som han alltid har gjort: Klandrer andre, og nekter å ta ansvar for egne handlinger.

Det nærmer seg slutten på en av historiens mest omtalte rettssaker.

Skuespiller Johnny Depp har saksøkt sin ekskone Amber Heard for å ha skadet hans omdømme og hengt ham ut som overgriper.

Heard har levert motsøksmål og hevder at Depp og hans tidligere advokat har ærekrenket henne ved å beskylde henne for løgn, og dermed ødelagt hennes karriere.

Underveis har Heard beskyldt Depp for å ha vært voldelig mot henne, og at seksuell vold har vært blant overgrepene.

Rent juridisk handler imidlertid begge søksmålene kun om ærekrenkelse. Beskyldningene om hvem som har gjort hva er primært lagt frem for å underbygge.

I løpet av rettssakens seks uker har Depps advokat Camille Vasquez etter hvert fått mye oppmerksomhet – og den vil neppe avta etter sluttprosedyren hun leverte i ettermiddag.

Der beskriver hun Heard som et menneske med store problemer.

– Hun kan være sjarmerende, påpeker Vasquez – men legger raskt til at Heard også er aggressiv, voldelig og ondskapsfull.

– Den ekte Heard

Underveis spiller Vasquez av flere av lydopptakene som har blitt lagt frem som bevis i saken. Blant annet opptak der Heard innrømmer å ha slått Depp og sier ting som «du er sånn en unge, bli voksen for faen, Johnny».

– Dette er den ekte Heard. Ikke den dere har sett her i rettssalen, tordner advokaten.

Heards advokat Ben Rottenborn slår tilbake i sin sluttprosedyre, ved å gå løs på Depp-sidens metoder.

– Hvor det er slik at hvis du ikke har et bilde, skjedde det ikke, sier han sarkastisk.

– Hvis du forteller til folk, er det en løgn. Hvis du dokumenterer skader, er det falskt, fortsetter advokaten.

ADVOKAT: Ben Rottenborn i rettssalen fredag ettermiddag.

Rottenborn mener videre at man ikke forlater Depp ustraffet – og at Heard nå har blitt hengt ut for hele verden, som følge av beslutningen hun tok.

– Hele denne saken handler om å beskylde Amber Heard for ting hun ikke har gjort. Men det er hva herr Depp gjør, det er det han alltid har gjort – klandre andre folk og nekte å ta ansvar selv. Problemet for ham her er at han er på kollisjonskurs med den amerikanske grunnloven, som sier at du ikke kan holde Heard ansvarlig for ord hun verken skrev eller publiserte, sier Rottenborn, og minner om sakens juridiske utgangspunkt: Heards kronikk om mishandling i Washington Post fra 2018.

I sin prosedyre konstaterer Vasquez:

– Det er en overgriper i denne rettssalen, men det er ikke herr Depp. Og det er et offer for overgrep i hjemmet i denne rettssalen, men det er ikke fru Heard.

Hun påpeker videre at det i dag er nøyaktig seks år siden Heard gikk til retten i Los Angeles, med et merke i ansiktet, og ba om å få Depp ilagt besøksforbud.

Vasquez bemerker at det da var gått seks dager siden sist Heard hadde sett Depp – og at hun ble fotografert sammen med en venn dagen etter at hun gikk til retten, smilende og uten merker i ansiktet.

Advokaten mener at man enten må tro på samtlige av Heards påstander – eller ingen av dem.

Hun understreker også at det ikke er lagt frem verken lyd- eller billedbevis av hva Heard anklager Depp for å ha gjort.

– Dette har vært en dypt ondskapsfull handling overfor ekte ofre for vold i hjemmet, sier Vasquez avslutningsvis.

Hun avløses av sin kollega Ben Chew, som også representerer Depp.

– Depps søksmål har aldri vært motivert av penger. Heller ikke av å straffe Heard, men å få frem sannheten, sier han.

– Johnny Depp vil vise sine barn, Lily Rose og Jack, at sannheten er verdt å kjempe for, sier Chew videre.