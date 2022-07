MUNTRE KRANGLEFANTER: a-ha holder seg i hvilemodus på sin første singel på syv år.

Ukens låter: The 1975, a-ha og Aurora

Nei da, musikken tar ikke sommerferie. Her er et knippe låter du kan lydlegge helgen med.

The 1975 – «Part of the Band»

Den britiske kvartetten 1975 kan være vanskelig å bli klok på – de kombinerer skamløsheten til et boyband med en velutviklet meloditeft og vilje til eksperimentering, med den hyperkarismatiske frontmannen Matt Healy som myndig sirkusdirektør. «Part of the Band», første singel fra det kommende albumet «Being Funny in a Foreign Language», signaliserer en ny retning for gruppen: Her er stadionrock byttet ut med dvelende folkpop spekket med eksentriske detaljer og snurrige tekstlinjer («I fell in love with a boy, it was kinda lame/ I was Rimbaud and he was Paul Verlaine»). Resultatet er en vakker liten sak som vokser for hver gjennomlytting.

a-ha – «I’m In»

Til tross for at a-ha fortsetter å holde seg varme, både gjennom utstrakt turnévirksomhet og den svært gode dokumentaren «a-ha: The Movie», har det allerede passert syv år siden trioens forrige studioalbum «Cast In Steel». I oktober kommer platen «True North», og Magne Furuholmen-skrevne «I’m In» er første smakebit ut. Dette er a-ha på sitt mest voksne og generelle, komplett med en relativt snau selvhjelpstekst, og som appetittvekker fungerer den kun måtelig godt. Det er lov å håpe at Morten, Magne og Paul har skarpere skyts på lur.

Killer Mike & Young Thug – «Run»

Mange kjenner nok Killer Mike best som den ene halvdelen av den eksplosive duoen Run The Jewels, men Atlanta-rapperen og -aktivisten har satt sitt preg på amerikansk hiphop i mer enn 20 år. På den tunge, tettknadde singelen «Run» har han med seg Young Thug – en overraskende god match. Låten får mye ut av et spartansk utgangspunkt og bygger seg fint opp, men blir et lite knepp for monoton til å treffe fullstendig. Likevel: Det er på høy tid med et nytt soloalbum fra Mike nå.

Aurora – «The Devil is Human»

«The Devil is Human» er ikke en ny låt fra Aurora Aksnes, men et bonusspor som tidligere kun har vært tilgjengelig på vinylutgaven av «The Gods We Can Touch» – inntil nå. Sangen er på sett og vis klassisk Aurora, med tekstlinjer som «oh, do you еnvy how I'm free?/ how the life in me is rеal, running barefoot through the fields?» og akrobatisk vokal. Helhetlig sett føles det likevel litt tynt og underutviklet, med et uttrykk så dynket i triphop-estetikken fra første halvdel av 90-tallet at det truer med å torpedere selve låten.

Burna Boy – «whisky»

Det nigerianske fenomenet Burna Boy slapp i dag sjettealbumet «Love, Damini», som ved første ørekast høres ut som nok en vellykket og sommerformatert fusjon av afrobeats, r&b, pop og dancehall. Gjestelisten strekker seg fra Ladysmith Black Mambazo til Khalid og Ed Sheeran, men Burna Boy greier seg fint på egen hånd også. Hør bare på «whisky», som drives av elastiske gitarlinjer, funkblåsere og hovedpersonens uanstrengte autoritet som vokalist.

Brent Faiyaz – «All Mine»

En dose brunstig r&b er sjeldent feil når sommerkvelden bikker over i natt. Særlig ikke når det gjøres så solid som på «All Mine», en av 19 låter på Maryland-sangeren Brent Faiyaz’ nye plate «Wasteland», der samarbeidspartnere som Tyler, The Creator, Alicia Keys og Drake figurerer. Teksten må tas med noen seriøse klyper salt ( «you told me you new man don't makе you nut, that's a damn shame/ you come herе, I'll knock your pussy out the damn frame»), men skryt fra sengekanten er nå engang en del av sjangeren.