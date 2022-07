Mann dømt for vold mot realityprofilen Cristian Brennhovd

En mann er dømt til 45 dagers fengsel for vold mot realityprofilen Cristian Brennhovd. Den andre tiltalte ble frikjent.

Saken oppdateres.

En mann er dømt til 45 dager i fengsel for vold mot Brennhovd. Han er også dømt til å betale til sammen 11.200 kroner i erstatning og oppreisning til Brennhovd.

En annen mann som også var tiltalt for grov kroppskrenkelse, ble frifunnet.

I slutten av juni møtte Brennhovd i retten etter voldsepisoden som skjedde i oktober 2021. Før rettssaken sa han at han var bevisstløs og ble slått i hodet og sparket da han lå nede. Brennhovd endte opp på legevakten med knekt nese, sprukken leppe og full av blod.

I dommen heter det at det er på det rene at Brennhovd ble utsatt for vold denne kvelden.