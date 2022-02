USIKKER: Alt Sofie Karlstad ønsket seg i ungdommen, var pupper. Her er arret fra hun prøvde å operere seg selv.

Sofie Karlstad prøvde å operere seg selv som 14-åring: − Jeg var desperat

Hun skar seg selv i puppen som 14-åring og opererte brystene på 18-årsdagen. Nå tar en av Norges største influencere et oppgjør med delingen av skjønnhetsoperasjoner på sosiale medier.

Av Maria Støre

– Jeg skal være forsiktig, men jeg vil nok si at jeg var sykelig opptatt av kropp og utseende, sier Sofie Karlstad (24).

– Det tror jeg mange unge er i dag.

Sofie Karlstad, med nesten 250.000 følgere på Instagram, møter VG på hotellet Amerikalinjen i Oslo. For bare noen dager siden var hun i Miami med bestevenninnen Anja Catrine Venås. De to har også podkasten «Glitter og Gråstein» sammen.

I episoden «Når det naturlige ikke lenger er nok» tar de et oppgjør med kroppspress og utseendefokus, men mest av alt med delingen av skjønnhetsoperasjoner.

Karlstad er selv influencer, og hun sier hun blir skremt av hvor mange som opererer seg, og hvor mange som snakker varmt om det i sosiale medier.

OSLO: Sofie Karlstad på Amerikalinjen hotell i Oslo.

– Å dele åpent om alle skjønnhetsoperasjoner, kan få folk til å bli usikre på helt naturlig deler ved sitt eget utseende, som de kanskje ikke var fra før. Mange kan nok føle at operasjon blir eneste utvei, sier Karlstad, som selv har latt seg operere.

I Ungdata-rapporten fra 2020, levert av Velferdsforskningsinstituttet NOVA på OsloMet, kom det frem at så mange som syv av ti ungdommer opplever press i en eller annen grad «om å se bra ut eller ha en fin kropp».

Prøvde å operere seg selv

I ungdomsårene ble hun utsatt for kommentarer om utseendet. Mange av dem gikk på at hun var flatbrystet. Mye handlet om å utvikle bryster, forklarer hun.

Til slutt følte 14-åringen at hun måtte ta grep. En stjålet tapetkniv, silikoninnlegg fra Cubus og sytråd ble løsningen.

– Jeg skulle fikse meg selv. Jeg trodde det gikk an å sy igjen med sytråd. Det var virkelighetsfjernt, ikke sant. Men jeg var desperat og jeg var 14 år. Jeg tenkte at det kunne være en løsningen da, sier Karlstad.

DESPERAT: Da Sofie Karlstad var 14 år, prøvde hun å operere puppene med tapetkniv. Hun forteller at hun var desperat.

Det var ikke før hun kom ned til muskelvevet at hun forsto hva hun holdt på med. Der fantes det ikke noe plass eller rom for en liten silikonpute – der var det bare kjøtt.

– Jeg sa det ikke til noen. Når folk så såret og etter hvert arret, sa jeg bare at jeg hadde falt på et gjerde. Mamma visste heller ingenting. Jeg var så flau.

– Slet meg helt ut

Som ung var Karlstad skoleflink, glad i idrett og selvstendig.

– Jeg har vokst opp med en alenemamma, så jeg har blitt sterk av det, forteller hun stolt.

Da sosiale medier fikk sin anmarsj og ungdommen rundt ble krassere, endret det seg. Karlstad ble mer usikker og utseendefokusert.

– Jeg ville forsiktig kalt det en sykdom. Fordi når du først blir oppmerksom på kropp og utseende, og du blir fiksert på å fikse disse tingene, blir du bare enda mer opptatt av det, sier hun.

– Jeg syns jeg fokuserer mer på det enn jeg skulle ønske, og jeg tror mange andre også gjør det. Det er for mye fokus på hvordan man ser ut, og man må slutte å kommentere utseende.

INFLUENCER: Sofie Karlstad mener man må slutte å kommentere hverandres kropper og utseende. Det kan få konsekvenser, mener hun.

Da influenceren var 16 år gammel, hadde hun for alvor begynt med Instagram. På dette tidspunktet flyttet hun også hjemmefra.

– Jeg bodde alene i en kjellerleilighet i Alta. Seks timer unna familien. Jeg måtte lage mat selv, vaske klær selv og hadde en deltidsjobb. Jeg hadde jobb også for å få råd til å ta silikon. Jeg hadde nesten ikke penger til å betale for mat eller andre nødvendigheter, forteller hun, og legger til:

– Jeg var veldig deprimert på videregående. Jeg føler at jeg mistet en del av barndommen. På den tiden jeg hadde det som verst, var det andre omstendigheter som heller ikke var så bra. Jeg befant meg i et veiskille, sosiale medier var dominerende, jeg var veldig usikker og brydde meg mye om utseende. Men det var også andre ting. Ingen ender møttes liksom. Jeg slet meg helt ut. Det var en hard tid.

Men hun skulle ha silikon, og på 18-årsdagen lå hun under kniven.

– Hadde du noen som fortalte deg at du var bra nok? Noen å snakke med?

– Nei, jeg tror ikke det. Sikkert mamma, men jeg ville ikke snakke med henne. Når man har det sånn, vil man jo skjule alt, sier influenceren.

– Jeg var utrøstelig på den tiden. Jeg tenkte at livet ville bli så mye enklere om jeg utviklet bryster, da kunne jeg være fri, jeg kunne ligge med kjæresten uten BH eller uten å gjemme meg, jeg kunne slutte å låse døren bare for å skifte topp raskt. Det var det alt dreide seg om.

I dag er det en annen kvinne som snakker. Karlstad er 24 år, og nå er hun imot all oppmerksomheten rundt skjønnhetsoperasjoner.

SELVTILLIT: Sofie Karlstad sier hun også kan bli usikker og at hun også har dårlig selvtillit til tider. Da minner hun seg selv på at ingenting på internett er ekte.

– Hadde du tatt silikon igjen i dag?

– Jeg må være ærlig å si at det kan tenkes. Jeg vet ikke om jeg hadde utviklet bryster, sier hun, og drar litt på det.

– Men nei, om jeg hadde gjort den jobben jeg har gjort mentalt siden den tiden, ville jeg nok tenkt at det var «fetere» å være naturlig. Jeg har usikkerheter nå, som er fristende å fikse med et lite inngrep, men jeg er så sterkt imot det. Da får jeg heller jobbe med meg selv.

– Jeg har slitt

– Tenker du at du er med på å skape det kroppspresset du selv var utsatt for?

– Jo, ja, jeg er en del av det som de fleste andre. Man kan se noen og tenke at «slik vil jeg se ut», men det bunner mer i egen sjalusi enn kroppspress. Kroppspress er skapt lenge før influencere tok plass i sosiale medier og kommer til å finnes lenge etter vi er borte. Men det har vokst i kapp med at vi ser filmer, serier, blir kommentert på i sosiale medier, av klassekamerater og gutten på skolen som vi liker. Det er jo det et kroppspress er – det å ha et ideale – om noen kanskje føler jeg passer inn der, så er jo det en sak, sier hun.

– Som influencer har jeg nok et ansvar, men samtidig – det var ikke influencere eller Instagram som fikk meg til å ta en tapetkniv for å prøve å operere meg selv. Det var min egen usikkerhet og samfunnet vårt.

Karlstad sier vi ikke kan skjerme oss fra verden, at det alltid vil være noe å misunne eller noe å være sjalu på. Hun mener man må jobbe mer med mental helse i skolen, og at man må jobbe mer med seg selv.

– Jeg vil fortelle min historie fordi jeg har slitt. Jeg vil si at det er normalt å slite litt, men tenker på de som er unge i dag og enda mer utsatt enn meg. Vi må slutte å kommentere utseende og kroppene til hverandre. Du vet ikke om ordene dine vil bli en kniv i noen andre. Man vet ikke hva folk sliter med, og det kan få konsekvenser, sier hun, og avslutter:

– Det er viktigere å ha nære, gode relasjoner, og å ha en personlighet man er fornøyd med og som de rundt deg setter pris på, enn å se bra ut og å få likes på Instagram. Det har hvert fall vært min vei til bedre selvfølelse.