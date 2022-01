DELTE SENG: Sophie Elise Isachsen og Isak Dreyer delte seng og i fjerde episode av «Farmen kjendis».

Sophie Elise delte seng med intervjuobjekt

Forrige uke intervjuet «God kveld Norge»-programlederne hverandre om «Farmen». Denne uken intervjuer Sophie Elise også Isak Dreyer, mannen hun delte seng med.

Mens «Farmen kjendis» ruller og går på TV 2, er «God kveld Norge» også i gang med ny sesong med Niklas Baarli (32), Sophie Elise Isachsen (27) og Dorthe Skappel (59) i programlederrollene.

De tre var alle med på «Farmen kjendis». I forrige episode av «God kveld Norge» intervjuet de hverandre.

– Hvilke presseetiske vurderinger gjorde TV 2 rundt at Niklas Baarli, Sophie Elise Isachsen og Dorthe Skappel, som alle var sammen tett på «Farmen», skulle intervjue hverandre?

– I «God kveld Norge» intervjues ukentlig aktuelle profiler om både TV 2s og andres produksjoner. «Farmen kjendis» er en naturlig del av deres område, og vi har på lik linje som andre sesonger viet mye oppmerksomhet til programmet, skriver Kathrine Haldorsen, programredaktør i TV 2, i en e-post.

– Det er åpenbart for seeren at programlederne har en rolle i «Farmen kjendis», og dermed anser vi det som gjort tilstrekkelig kjent at de har en binding til det de omtaler.

Ifølge Vær varsom-plakaten, pressens etiske regelverk, skal redaksjonelle medarbeidere verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Man skal blant annet unngå dobbeltroller og bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Haldorsen sier «God kveld Norge» følger Vær varsom-plakaten.

Info Kort fortalt: Derfor har pressen Vær varsom-plakaten Plakaten er en liste over etiske retningslinjer for norsk presse. «Ord og bilder er mektige våpen, misbruk dem ikke!» står det mot slutten av plakaten. Retningslinjene gjelder uavhengig av om publikasjonen skjer på TV, nett, papir eller radio. Plakaten inneholder blant annet bestemmelser om pressens samfunnsrolle, integritet og troverdighet, journalistisk atferd og forholdet til kildene, og publiseringsregler. Den er vedtatt av Norsk Presseforbund. Om man mener retningslinjene i Vær varsom-plakaten er brutt, kan man klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU). På den måten kan organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner klage på redaksjoners opptreden og eventuell misbruk av pressemakt. PFU-utvalget gjør dermed en vurdering på hvorvidt det er brudd på Vær varsom-plakaten. Kilder: Snl.no, presse.no Vis mer

Intervjuet sengepartner

Denne uken la «God kveld Norge» ut et klipp fra ukens program, der Isachsen og Baarli intervjuer «Farmen»-deltagerne Isak Dreyer (27) og Heine Totland (51) for en kommende episode av «God kveld Norge».

I klippet forteller Dreyer at han fikk utenforstående til å handle for ham mens han var på gården.

I tirsdagens episode av «Farmen», kan man se kort mot slutten at Isachsen og Dreyer deler seng og sier god natt, selv om Isachsen i denne episoden hadde sin egen enkeltseng tilgjengelig på et annet rom.

– Kunne en reporter i TV 2s nyhetsredaksjon intervjuet noen de har delt seng med – slik blant andre Sophie Elise og Isak gjør i «Farmen kjendis»?

– Alle TV 2s journalister forholder seg til pressens etiske regelverk. Så lenge premissene for et intervju er tydelig for alle parter, og det ikke er forhold som holdes skjult for publikum, vil det være noen av vurderingene vi legger til grunn før vi gjennomfører et intervju. Uavhengig av hvilken avdeling i TV 2 vi snakker om, skriver Haldorsen.

VG har spurt TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, om en reporter i nyhetsredaksjonen kunne intervjuet noen de har delt seng med. Hun sier det er naturlig at kun én redaktør i TV 2 svarer på dette.

Det er for øvrig ikke uvanlig at deltagerne deler seng på «Farmen». De som ikke er storbonde eller storbondens hjelpere, vil nødvendigvis dele på både rom og muligens seng.

Intervjuet andre «Farmen»-deltagere

I forrige ukes episode av «God kveld Norge» hadde de også besøk av Adam Ezzari (23) og Øyunn Krogh (26), som også var på gården. Isachsen intervjuer disse.

– Kan man i «God kveld Norge» intervjue noen man har vært så tett med? Hva tenker dere om habilitetsspørsmålet her?

– I et underholdningsprogram der forutsetningene er åpne, mener vi det ikke er problematisk at de snakker om ting de har opplevd sammen under oppholdet. Premisset for samtalene i studio er svært godt kjent for seerne.

Programredaktøren i TV 2 sier de er opptatt av å gjøre forutsetningene for intervjusettingen tydelig for publikum.

– Det gjør vi i dette tilfellet.

Strikkekolleger

Skappel og Isachsen er strikkekolleger. På programlederens strikke-nettside, frontes kolleksjonen «SKAPPEL x Sophie Elise – AW20» på forsiden. De to har altså et kommersielt samarbeid knyttet til strikkekolleksjonen.

– Mye fra «God kveld Norge» frontes på TV2.no. Der blir man ikke informert om at alle disse har vært på «Farmen» sammen, eller om Dorthe og Sophie Elises kommersielle bindinger. Hvorfor ikke?

– Vi vurderer løpende om det er forhold som er utydelige for publikum rundt det vi publiserer, og om det er bindinger som bør opplyses om. Vi ser ikke at dette er utydelig eller relevant å opplyse om i den generelle sammenhengen det refereres til her.

– Hvilke vurderinger gjorde TV 2 knyttet til spørsmålet om habilitet her?

– I denne sammenhengen snakker de om sin deltagelse og sine opplevelser på «Farmen kjendis». De snakker ikke om temaer knyttet til samarbeid de har utenfor «God kveld Norge», sier Haldorsen.