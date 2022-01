Fansen har fått et nært forhold til «Euphoria», og ønsker å beskytte karakteren Rue.

«Euphoria»-fans sladrer på Rue

Flere «Euphoria»-fans ønsker å beskytte karakteren Rue fra rus, og velger derfor å sladre på henne på Instagram

Av Maja Mathilde Nilsen

Sesong to av «Euphoria» hadde premiere tidligere i januar og satte rekord med 2,4 millioner seere.

Etter at sesong én av ungdomsserien kom ut i 2019 har fansen sittet igjen med en rekke spørsmål.

Blant annet om Rue som spilles av Zendaya Maree Stoermer Coleman, kan klare å bli rusfri.

Ønsker å beskytte Rue

I den første sesongen opplever karakteren Rue en overdose av narkotika som fører henne nedover en vei mot nøkternhet.

Men allerede i første episode av sesong to får vi være vitne til et tilbakefall.

Det er tydelig at fansen har fått et nært forhold til karakteren, og at de ønsker å beskytte henne fra rus.

Flere har derfor tatt en beslutning om at det beste er å sladre til mammaen, slik at man kan få en stopper for utviklingen.

Sladrer i privatmeldinger

Skuespiller Nika King, som spiller en alenemor for både Rue og søsteren Gia, delte nylig på Instagram at flere fans har sendt henne privatmeldinger.

De ønsker å opplyse henne om at datteren har begynt å ta i bruk rus igjen, og at de mener at hun som mor burde vite om det.

På Instagram får skuespilleren Nika King flere meldinger fra ærlige fans.

Torsdag la King selv ut et bilde på Instagram for å minne fansen på at dette er en TV-serie, og ikke virkeligheten.

«Jeg er en skuespiller. Dette er en TV-serie», skriver hun under bildet sitt.

Før hun avslutter spøkefullt med «Hold dere unna å sladre i min DM»

Før sesongpremieren opplyste Zendaya selv på Instagram at den nye sesongen er dypt følelsesbetont og tar for seg temaer som kan trigge og være vanskelige å se på.

«Vær så snill, bare se på om du er komfortabel med det», skrev hun.