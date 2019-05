NY SKOLE: Prinsesse Ingrid Alexandra skal gå sisteåret på offentlig skole, nærmere bestemt Uranienborg skole i Oslo. Her er hun avbildet på Skaugum på nasjonaldagen. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Prinsesse Ingrid Alexandra bytter skole

Vil gå sisteåret i grunnskolen i Oslo.

Nå nettopp







Prinsessen avslutter med andre ord grunnskolen på en offentlig skole, Uranienborg skole. Hun har frem til nå gått på privatskolen Oslo Internasjonale Skole på Bekkestua i Bærum.

– Det er naturlig, siden prinsesse Ingrid Alexandra nå var ferdig med trinnet hun begynte på ved Oslo Internasjonale skole. Hun ønsker å gå siste året på Uranienborg skole, sier assisterende kommunikasjonssjef på Slottet, Sven Gjeruldsen, til VG

Uranienborg skole er for tiden under ombygging, ifølge NTB. Elevene fra 5. til 10. klasse får derfor undervisning på Fernanda Nissen skole i Nydalen i inneværende skoleår, men byggeprosjektet skal etter planen være ferdig før skolestart til høsten.

les også Utroskap, partyløver, kampsport og skandaler: Slik gikk det med eksene til de kongelige i Norge og Sverige

TV2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland sier at han - som gammel lærer - synes det er hyggelig at prinsessen nå vender tilbake til offentlig skole.

– Hun gjør det nok nå for å gjøre overgangen til videregående skole høsten 2020 lettere og smidigere, sier Totland til VG.

Han tror Den Internasjonale skole sikkert har vært en nyttig erfaring for prinsesse Ingrid Alexandra.

– Og det har utvilsomt vært nyttig for hennes fremtidige virke at all undervisning har foregått på engelsk, og at man til og med forventes å snakke engelsk med hverandre i friminuttene, sier Totland.

les også Märtha Louises kjæreste besøkte Slottet

Kjell Arne Totland minner likevel om at det er i Norge prinsessen skal bo og ha sitt fremtidige virke.

– Da blir det jo et lite tankekors at hun nå for eksempel ikke leverer skriftlige arbeider på norsk og slett ikke har noe nynorsk på timeplanene, sier han.

Prinsessens bror, prins Sverre Magnus, går på Oslo Montessoriskole på Vettakollen.

Publisert: 27.05.19 kl. 16:52