Dialogpresten om oppgjøret med pressen: Vel så mye rettet mot sosiale medier

Mandag kalte Silje Trym Mathiassen blesten rundt prinsesse Märtha Louise som «kollektiv mobbekampanje». – Jeg mente særlig nettkommentarer. Mye mer enn pressen, forklarer hun til VG.

Mandag gjestet prinsesse Märtha Louise og sjamankjæresten Durek Verrett Stavanger, hvor de holdt foredrag med budskap om å elske seg selv og sine omgivelser. Også omtalen de to har fått siden de kunngjorde at de var et par, ble tema for kvelden.

– Hun fortjener ikke å bli behandlet for det som nærmest har lignet en kollektiv mobbekampanje, sa dialogprest i Kirkelig Dialogsenter i Stavanger, Silje Trym Mathiassen, som innledet foredraget.

– Hva mente du med det?

– Det var rettet mot den massive negative kritikken som kommer mot prinsesse Märtha Louise, som jeg synes har hatt et omfang i pressen som det bør reflekteres over. Det er også like mye, om ikke vel så mye, rettet mot sosiale medier. Det sa jeg kanskje ikke der og da, utdyper hun.

– De er fritt vilt

Mathiassen forteller at hun har observert kommentarfelter hvor det har vært mye negativitet.

– Det flommer over av kommentarer og latterliggjøring fra folk som uttaler seg uten å sette seg inn i saken, stoppe opp og reflektere over den. Et slikt samfunn kan vi ikke ha. Hvor lett vi henger oss på negative kommentarer på nettet, hvor lett vi ler av andre mennesker...

– Mener du at pressen har latterliggjort prinsessen?

– Jeg mente særlig nettkommentarer. Mye mer enn pressen. Jeg klarer ikke å sette fingeren på én spesifikk artikkel. Jeg føler det blir feil å si enten ja eller nei. Det handler om det samlede inntrykket, hvor de er fritt vilt. Jeg vil ikke nødvendigvis si at det er pressen, journalistene sin oppgave er å undersøke, men dem som uttaler seg henger seg lett på de negative kommentarene.

TURNÉ: Durek Verrett og Märtha Louise under foredraget i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tror folk misforsto

Mathiassen sier at hun også mener selve foredraget ble latterliggjort, og at hun tror folk fordømte arrangementet uten å forstå hva det var ment å være.

– Det er lett å uttale seg om ting uten at man kjenner til det, sier hun, og understreker at hun ikke vil kritisere kirken, som valgte å avlyse arrangementet på grunn av opplysninger biskopen forteller hun har mottatt den siste tiden.

Märtha Louise gikk lenger i kritikken av pressen under foredraget.

– Det jeg vil si til alle i pressen: Dere har et valg for hva dere skriver, sier og gjør. Selv om dere tror det er jobben deres, så har dere et valg. Dere har et valg i hvem dere er, hva dere vil skrive og hva dere vil dele, sa prinsessen.

Venn med prinsessen

Dialogpresten forteller at det var hun som tok initiativ til at prinsessen skulle holde arrangement i Stavanger, men at hun ikke har vært med på arrangørsiden, annet enn å formidle kontakt til daglig leder i St. Petri-kirken. Forholdet hennes til Märtha Louise strekker seg tilbake ti år, da Mathiassen, som selv har bakgrunn som alternativ terapeut, tok initiativ til at prinsessen skulle ha engleskolekurs i Stavanger.

– Det var da jeg var teologistudent. Vi ble ikke kjent da jeg var i det alternative miljøet. Ellers har jeg ikke lyst til å si så mye mer enn det. Vi er venner.

– Har dere gjort andre samarbeid i løpet av de ti årene dere har vært kjent?

– Nei.

– Har dere møttes i profesjonelle sammenhenger i perioden?

– Nei, det har kun vært privat.

Publisert: 21.05.19 kl. 12:03