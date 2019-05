«Farmen kjendis»-klare Gunilla Persson om sin store frykt: – Jeg ber til Gud om at alt går bra med mamma

GRUE (VG) 12 kjendiser flyttet denne uken inn på «Farmen kjendis»-gården i Finnskogen. Blant dem en svensk hollywoodfrue, som måtte ta et knalltøft valg før hun reiste til Norge.

Innspillingen av den fjerde utgaven av «Farmen kjendis» er i full gang. Torsdag flyttet nemlig 12 nye deltagere inn på en gård i Finnskogen, klare for fem innspillingsuker – som blir til seks uker på TV våren 2020.

Blant dem er programleder Triana Iglesias (37), eks-statsråd Per Sandberg (57), dekk-kongen Tommy Sharif (43), og Adrian Sellevoll (21), kjent fra den første sesongen av «Ex on the beach». Men det aller største navnet er kanskje den svenske Hollywood-fruen Gunilla Persson (59).

– Dette er veldig kult. Det er en annerledes ting for meg å gjøre, men jeg elsker jo utfordringer. I dag har vi lært oss å melke ku, og det har jeg aldri gjort før! Sånn gjør vi ikke i Los Angeles, sier Persson til VG når vi møter henne på «Farmen kjendis»-gården på dag to av innspillingen.

KAMPKLARE: Triana Iglesias, Gunilla Persson og Per Sandberg deltar alle i den fjerde utgaven av «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

Det var flere måneder siden at den frittalende 60-åringen takket ja til den norske TV-produksjonen. Hun sa kontant ja, men innrømmer at det er spesielt én ting som bekymrer henne.

– Jeg må si at det er vanskelig ikke å få kommunisere med mine nære. Det å være helt avskjermet. Og så har jeg en mamma som er gammel og syk. Alt kan hende med henne. Det er det aller verste.

Den svenske Hollywood-fruen refererer til moren Iris (93). Hun er svært syk, dement og så sent som i november i fjor var moren nær døden to ganger i løpet av én natt.

NÆRT FORHOLD: Den svenske Hollywood-fruen Gunilla Persson er svært glad i sin demente mor, og er bekymret for Iris nå som hun er opptatt med «Farmen kjendis» i Norge. Foto: TV3

Persson ville imidlertid ikke la kjærligheten til Iris stoppe henne fra å reise hundre år tilbake i tid gjennom «Farmen kjendis».

– Man kan liksom ikke slutte å leve eller å ta TV-jobber på grunn av henne. Men på den andre siden må jeg bare be til Gud om at alt går bra med mamma, sier hun.

– Så hvordan opplever du å være her på «Farmen kjendis» mens hun er så langt borte?

– Det som er saken er at vi gjør noe hele tiden mens vi er her, og da grubler man ikke så mye. Men ja, jeg er redd for at noe skal skje med henne. Virkelig.

BLID GJENG: Tommy Sharif (foran fra venstre), Gunilla Persson, Stina Bakken, Anita Hegerland, Vidar Villa, Hege Bøkko, Adrian Sellevoll, Erik Alfred Tesaker, Mimir Kristjansson, Per Sandberg, Triana Iglesias og Hanna Martine deltar alle i «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Som om ikke det er nok, har Gunilla fått enda et problem. To jenter fikk jobben med å passe på Iris mens hun er borte, men nå har én av dem trukket seg og reist hjem til Sverige.

– Hun ville ikke ha jobben likevel. Det har vært en katastrofe. Hun som er igjen er fra Guatemala og snakker engelsk, mest spansk og ingen svensk. Mamma har problemer med åpne munnen. Matingen av mamma er det viktigste, men hun har vegret seg for å spise mye. Det er en utfordring.

Persson har i flere år skapt en rekke overskrifter, både i Sverige og her til lands. Blant annet da huset hennes i Los Angeles brant ned og da hun ble anklaget for å ha stjålet et par eksklusive solbriller.

Men hun er ikke lei av å skape overskrifter.

– Jeg kan bare takke «Svenske Hollywoodfruer» for at jeg er så berømt. Jeg får jo mer publisitet enn store filmstjerner hjemme i Sverige. Jeg synes det er rart. Det blir skrevet mer om meg enn de fleste andre. Jeg synes det er veldig gøy jeg da. Da har man lykkes på en måte, fastslår hun til VG.

Til VG sier «Paradise Hotel»-programleder, nå «Farmen kjendis»-deltager, at det føles rart å være på «denne siden» av en TV-produksjon.

– Av reality har jeg bare gjort «Skal vi danse», og det er elleve sesonger siden. Det blir litt rart når crewet plutselig står ved sengen mi når jeg våkner. Jeg tenkte «Hva er det her, hvorfor har jeg sagt ja til dette»? Men så glemmer man det etter hvert, forteller den tidligere glamourmodellen, som ikke har planer om å kaste klærne for ofte når kameraene er til stede.

IDYLLISK: Det er på denne gården i Finnskogen i Grue kommune at neste «Farmen kjendis» finner sted. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Det er ikke sånn at jeg er på «Farmen kjendis» for å nakenbade, og det er nødvendigvis ikke sikkert det trenger være kameraer der for at jeg skal gjøre det. Hvis jeg skal gjøre det tenker jeg å nakenbade på kvelden når crewet ikke er her. Jeg har et såpass avslappet forhold til nakenhet at om andre skal nakenbade, så blir jeg nok med, sier hun med et smil.

Disse deltar i årets «Farmen kjendis»:

Gunilla Persson (60), TV-profil

Adrian Sellevoll (21), TV-profil.

