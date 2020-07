Linda Eide: – Jeg kan bli skikkelig forbannet

Hun har kone, men ville aldri orket å bo med seg selv. NRK-profil Linda Eide (51) kan bli så forbannet at hun nesten revner. En gang syklet hun langt over hundre mil for å trå av seg frustrasjon.

Ingrid Johansen

Terje Bringedal (foto)

Hun spretter frem ved syrinbusken i Botanisk hage i Oslo. Med lette skritt har Linda Eide dratt seg opp bakken, tatt til venstre ved den frodig planten og peilet seg inn mot kafébordet.

