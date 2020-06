SIKTET: Ron Jeremy er siktet for grove seksuelle overgrep mot fire kvinner. Dette bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: John Locher / TT NYHETSBYRÅN

Pornostjerne siktet for grove seksuelle overgrep – risikerer 90 år i fengsel

Ron Jeremy var en av pornoindustriens mest profilerte stjerner. Nå er han siktet for grove seksuelle overgrep mot fire kvinner. Blir han dømt risikerer han opptil 90 år i fengsel.

Det er Los Angeles Times som skriver dette.

Det er påtalemyndigheten i Los Angeles som har tatt ut tiltale mot 67-åringen, som egentlig heter Ronald Jeremy Hyatt.

Ett av overgrepene skal ha funnet sted i 2014, mens de to skal ha funnet sted på en bar i 2017 – og det fjerde og siste daterer seg tilbake til 2019. For øvrig på den samme baren.

Dersom Hyatt blir funnet skyldig, risikerer han opptil 90 år i fengsel, skriver Rolling Stone, som også omtaler denne saken.

Advokaten til en av de fornærmede har en kort kommentar til Rolling Stone.

– Nei betyr nei, det er alt jeg vil si, sier advokat Marie Napoli.

Rolling Stone skriver at ved tidligere anledninger har mange av de fornærmede hatt tilknytning til pornoindustrien.

– Han vet godt at dersom noen med bakgrunn i pornobransjen sier at de er blitt voldtatt, er det ingen som tar dem på alvor, sa den tidligere pornostjernen Jennifer Steele som hevdet at hun var blitt misbrukt av Hyatt på 1990-tallet til Rolling Stone.

Den gang svarte han at dette bare var løgn.

Hyatt, alias Ron Jeremy, har spilt i flere enn 2000 voksenfilmer og var også med i realityserien «The Surreal Life» i 2005.

I 2011 besøkte han Norge for å overraske deltagerne i norske «Big Brother» på TV 2. Der nølte han ikke med å oppsøke nærkontakt med kvinnene i huset.

Publisert: 23.06.20 kl. 23:18

