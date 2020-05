ETTERTRAKTET: Hailey Baldwin, her på Vanity Fair-festen etter årets Oscar-galla, er blant verdens mest populære modeller. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

Hailey Bieber raser mot rykter om plastisk kirurgi

Supermodellen (23) er mektig lei av at folk sammenligner gamle og nye bilder av henne.

Hailey, også kjent som kona til popstjernen Justin Bieber (26), valgte torsdag å gå i strupen på alle som antyder at hun har fikset kirurgisk på ansiktet.

En Instagram-konto postet to bilder av den verdensberømte 23-åringen, noe som førte til spekulasjoner om juks med utseendet.

«Jeg har aldri rørt ansiktet mitt, så hvis dere absolutt skal sammenligne hvordan jeg så ut som 13-åring med hvordan jeg ser ut når jeg er 23, så bruk i det minste et naturlig bilde, og ikke et som er så sinnssykt photoshoppet», lyder det i forsvarstalen fra modellen.

«Slutt å bruke bilder som er redigert av sminkører! Det bildet til høyre er ikke sånn jeg ser ut», forklarer hun.

Hvilke bilder som fikk henne til å se rødt, er uvisst. Kontoen har nemlig slettet den aktuelle posten. Haileys respons ble imidlertid raskt fanget opp av en av hennes egne fansider på nettet, som har 141.000 følgere:

Fansiden hadde åpent kommentarfelt under posten med Haileys sitat, men det er siden blitt stengt.

Mange medier omtaler Haileys utbrudd, deriblant Cosmopolitan, Daily Mail og E! News.

Som medlem i skuespillerfamilien Baldwin har Hailey vært i rampelyset lenge (artikkelen fortsetter under bildet):

MED PAPPA: Hailey Bieber og søsteren Alaia sammen med skuespillerpappa Stephen Baldwin på en premiere i 2010, da hun var nettopp 13 år. Foto: Matt Sayles / AP

Hailey Bieber har et anstrengt forhold til Instagram. Tidligere har hun måttet ta pause fra nettsamfunnet fordi hun får angst av det hun leser.

Samtidig er hun og pop-ektemannen aktive i sosiale medier når det skjer på dere egne premisser. De svarer hyppig på spørsmål fra fansen via videosendte spørsmålsrunder på Facebook.

– Jeg har kommet til et punkt der jeg tenker at folk får si det de vil. Det vil ikke si at det er lettere for meg. Det sårer fortsatt, men jeg vet likevel at det er latterlig. Ingen andre kan vite hvordan vi har det. Det er heller ingen andres business, uttalte hun nylig da hun fikk spørsmål om hvordan det var å lese rykter om ekteskapet.

Publisert: 22.05.20 kl. 15:58

