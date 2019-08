ER TILBAKE: Skuespiller Hilary Duff, her under presentasjonen av streamingtjenesten Disney+ som skal sende den nye serien. Foto: Richard Shotwell / Invision

Tilbake i rollen som «Lizzie McGuire»

Lørdag ble det kjent at Hilary Duff (31) gjør comeback som sin gamle rollefigur i ny serie.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Hilary Duff har selv kommentert comebacket i rollen som «Lizzie McGuire», blant annet på Instagram under en video som viser flere høydepunkt fra serien.

– Overraskelse! Jeg har prøvd å holde inne denne begeistringen i lang tid mens dette har vært under arbeid. Jeg er så spent på å være hjemme igjen, tilbake med jenta mi, inn i 30-årene, skriver Duff under videoen.

«Lizzie McGuire» hadde 65 episoder fra 2001-2004, i tillegg til en kinofilm i 2003. Hilary Duff, som de siste årene har gjort suksess i blant annet tv-serien «Younger», har tidligere vært åpen for å gjøre comeback som «Lizzie».

SE VIDEO: Her spiller Duff mot en kjent nordmann i TV-serien «Younger»:

Ny streamingtjeneste

«Lizzie McGuire» føyer seg dermed inn i rekken med nyversjoner fra Disney, som kommer i forbindelse med deres nye streamingtjeneste Disney+.

På Disney+ kommer også en nyinnspilling av den populære tegneserien Lady og Landstrykeren. Rollen som Landstrykeren har Disney gitt den to år gamle terrieren Monte, som de har hentet fra et senter for omplasserte dyr.

Også En Star Wars-serie samt flere Marvel-serier er annonsert, og skal sendes på Disney+.

Publisert: 25.08.19 kl. 08:17