SERIE-AKTUELL: Amy Schumer på premieren av «Snatched» i Los Angeles, 2017. Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYRÅN

Amy Schumer i ny humorserie

Komikeren Amy Schumer ble mamma i mai. Nå er hun også aktuell med ny serie.

Nå nettopp

Skuespiller og komiker Amy Schumer skal ikke bare spille hovedrollen i den kommende serien «Love, Beth». Ifølge Vulture skal hun i tillegg regissere, produsere og skrive serien.

TV-nettverket Hulu annonserte serien og avtalen med Schumer på Twitter fredag. Den skal bestå av ti episoder, med en halvtime per episode. Den kommer ut i slutten av 2020.

I tillegg skal Schumers søster, Kim Caramele, også være en av seriens produsenter, sammen med Kevin Kane, skriver Vulture. De var også med å produsere Schumers Netflix-spesial «Growing».

Schumer skal spille hovedrollen som Beth.

Komikeren har hatt det travelt den siste tiden. Det er under to år siden hun giftet seg med Chris Fisher og i mai fikk hun sitt første barn. Under svangerskapet fleipet Schumer mye med å ha gått gravid i samme periode som hertuginne Meghan, spesielt i den nevnte Netflix-spesialen «Growing».

Etter fødselen mottok stjernen massiv kritikk fra det såkalte «mammapolitiet», for å ha gjort stand up to uker etter hun fødte. Ifølge People skal Schumer ha tatt kritikken med et smil.

På Instagram publiserte hun selv et bilde dagen etter det aktuelle stand up-showet for å svare på kritikken.

– Sender kjærlighet til mammaene som kritiserte meg for at jeg gjorde stand up i går kveld, står det i teksten ved siden av bildet av Schumer som pumper brystmelk.

Publisert: 27.07.19 kl. 02:44