DELTE PERSONOPPLYSNING: Märtha Louise la ut bilde av førerkortet sitt i et innlegg på Instagram som nå er slettet. Foto: Frode Hansen/VG

Prinsesse Märtha Louise la ut fødselsnummer på Instagram

Personopplysningen kan i noen tilfeller bli brukt til svindel, advarer Norsk senter for informasjonssikring.

Onsdag kveld la prinsessen ut et tilsynelatende uskyldig innlegg på Instagram hvor hun fortalte at hun har truckførerbevis. Som dokumentasjon la hun ved et bilde av førerkortet sitt, hvor fødselsnummeret var synlig. Kort tid senere var innlegget fjernet, etter at flere hadde rukket å påpeke det som muligens var en glipp.

VG har vært i kontakt med prinsessens manager Carina Scheel Carlsen, som ikke ønsker å kommentere saken. Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe ønsker heller ikke å kommentere saken.

Fødselsnummer består av fødselsdato, samt personnummer, og består av elleve sifre.

Fødselsnummer er ikke lenger å regne som en sensitiv personopplysning, og det skal i prinsippet ikke være mulig å gjøre så mye med en fødselsnummer lenger, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, Guro Skåltveit, til VG.

– Men vi anbefaler jo ikke å dele det, da det er en personopplysning som i noen tilfeller benyttes til identifisering, sier hun.

Hun understreker at det ikke er ulovlig å legge ut eget personnummer, men at man ikke kan publisere andres personnummer eller andre personopplysninger uten samtykke.

OFFENTLIG: Prinsesse Märtha Louise la ut bilde av førerkortet sitt på Instagram (VG har sladdet personnummeret). Innlegget er nå slettet. Foto: Skjermdump

Seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS), Hans Marius Tessem, sier at fødselsnummeret likevel kan bli brukt til svindel.

– Vi ser at fødselsnummer i visse tilfeller brukes til autentisering, det er det som er problematisk. Det skal ikke brukes til det, men dessverre blir det gjort rundt omkring. Derfor kan man i noen tilfeller bruke fødselsnummer til svindel. Fordi det er en del feilbruk av det, kan det være lurt å være ekstra på vakt med fødselsnummer, sier han.

Blant annet kan fødselsnummeret brukes til å opprette kredittkort, selv om man som regel trenger en del tilleggsinformasjon.

Publisert: 31.07.19 kl. 18:41