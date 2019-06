«TRUMP-OUT»: Baldwin har trolig gjort sin siste Trump-opptreden for Saturday Night Live. Foto: Will Heath / TT NYHETSBYRÅN

Slutt for suksessrik Trump-imitasjon

Alec Baldwin pensjonerer presidentparodien som innkasserte ham en Emmy.

Den profilerte skuespilleren har spilt den amerikanske presidenten i skjetsjprogrammet Saturday Night Live (SNL) siden oktober 2016, men ser seg nå ferdig med karakteren.

– Jeg kan ikke forestille meg at jeg vil gjøre det igjen. De må finne noe som ønsker å fortsette, sier Baldwin til USA Today.

Baldwin begynte med parodien i den 42. sesongen av SNL og har figurert jevnlig i humorprogrammet, som trekker flere millioner seere, før sesongavslutningen i mai.

– Jeg har hatt det mye moro med de ansatte. Da Chris Kelly og Sarah Schneider skrev sketsjene var det nytt, forfriskende og seertallene var gode. Men nå føler jeg meg ferdig med dette.

I 2017 vant Baldwin prisen for beste birolle i en komerie, for sin tolkning av den republikanske presidenten. Men presidenten selv har ikke vært like begeistret for parodien.

IKKE MORSOM: Trump svarte på Baldwins kritikk med å tvitre at skuespillerens imitasjon slett ikke falt i god smak i Det hvite hus Foto: Skjermdump/Twitter

– Alec Baldwin, hvis døende, middelmådige karriere ble reddet av imitasjonen av meg på SNL, sier nå at å spille DJT (Donald J. Trump, journ.anm.) var smertefullt for ham. Alec, det var også smertefullt for dem som ble tvunget til å se på. Du var forferdelig. Få Darrell Hammond tilbake, mye morsommere og et mye større talent!, skrev Trump på Twitter i kjølvannet av Baldwins opptreden.

Publisert: 08.06.19 kl. 10:20