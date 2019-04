STUDENT Kim Kardashian. Foto: Evan Agostini / AP

Kim Kardashian studerer for å bli advokat

Den nest eldste i Kardashian-klanen går i sin fars fotspor når hun nå studerer for å bli advokat.

Kim Kardashians (38) avdøde far Robert Kardashian var en amerikansk jurist, best kjent som advokaten til sin nære venn O.J. Simpson.

I et intervju med Vogue fremgår det at 38-åringen selv studerer for å bli advokat, og at hun siden juli har reist til San Francisco for å delta på de 18 ukentlige undervisningstimene.

Nå har hun imidlertid begynt å gå i lære hos advokatene Jessica Jackson og Erin Haney. Undervisningen foregår på et advokatfirma ikke langt unna familiens hjem, slik at Kim slipper pendlingen fra Los Angeles.

– Første år på jusstudiet må du gjennom tre fag: strafferett, erstatningsrett og kontrakter. For meg var erstatningsrett det mest forvirrende, kontrakter det kjedeligste og strafferett noe jeg kan gjøre i søvne, sier hun magasinet.

Hun sier videre at hun fikk full pott på sin første prøve.

– Lesingen er det som virkelig opptar meg. Det er så tidkrevende. Begrepene forstår jeg på to sekunder.

Ifølge Vogue har ikke Kim tidligere høyere utdannelse. Det innebærer at hun må få godkjent graden ved å gå i lære hos en praktiserende advokat eller dommer. I California er denne måten å oppnå graden på godkjent.

Førstkommende sommer skal 38-åringen avlegge en form for eksamen. Hvis hun består denne kan fortsette de siste tre årene av utdanningen, og etter planen fullføre i 2022, skriver Vogue.

