BLIR FORSVART: En ny dokumentar går til forsvar av Michael Jackson. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / POOL

Svarer på Michael Jackson-anklager med motdokumentar

I en halvtimes lang dokumentar, står flere familiemedlemmer opp for den avdøde popstjernen som den siste tiden har vært utsatt for sterke beskyldninger.

I starten av mars slo den fire timer lange dokumentaren «Leaving Neverland» ned som en bombe. Wade Robson og James Safechuck skildrer overgrep de hevder popkongen begikk mot dem da de var 7 og 10 år gamle.

Den avdøde popstjernens familie har flere ganger gått ut mot filmskaper Dan Reed, Channel 4 og HBO fordi de ikke har fått komme til orde i filmen. Kort tid før dokumentaren ble vist, leverte boet etter Michael Jackson et søksmål på svimlende 865 millioner norske kroner, og hevdet HBO brøt en kontrakt fra 1992.

Én uke gammel

Nå slår familien igjen tilbake mot dokumentaren. I den 30 minutter lange dokumentaren «Neverland Firsthand», står Michael Jacksons nevø og niese, Taj og Brandi Jackson, opp for den avdøde popstjernen, skriver blant andre underholdningssiden E!.

Brad Sundberg, som jobbet med Jackson i en årrekke, slår også tilbake mot overgrepsanklagene.

Dokumentaren ble lastet opp på YouTube 30. mars, men først en uke senere blir den omtalt av internasjonal presse. Det er kjendisjournalist Liam McEwan som har produsert filmen.

Videoen er så langt sett en kvart million ganger.

Brandi Jackson hevder at hun datet Wade Robson i ti år, og mener anklagene mot onkelen er oppdiktet.

– Han må slutte. Jeg vet ikke hva slags grunner han har, om han er desperat etter penger, hva det enn er, disse løgnene må stoppe og det er ikke greit. Denne mannen, onkelen min, tok vare på ham og var god mot han og familien, og det vet han, sier hun.

Sundberg, på sin side, forteller at han aldri var vitne til uakseptabel oppførsel fra Jackson.

– Jeg har aldri sett et barn i nærheten av Michael Jackson som så bekymret, skadet eller misbrukt ut, sier han.

I kommentarfeltet under videoen jubler en rekke fans over at saken blir sett fra et annet perspektiv.

Ingen av anklagerne har imidlertid kommentert videoen.

Publisert: 06.04.19 kl. 22:36