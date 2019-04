DØD: Den Grammy-nominerte rapperen Nipsey Hussle avbildet på scenen i 7 februar i år. Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for Warner Music/ AFP /NTB scanpix

Rapperen Nipsey Hussle drept

Rapperen Nipsey Hussle ble skutt og drept utenfor en klesbutikk i Los Angeles søndag ettermiddag lokal tid.

Nå nettopp







To andre personer ble også skutt. . Amerikanske medier meldte først at en av de tre hadde omkommet som en følge av skuddskadene. Nå bekrefter politiet overfor NBC News at den drepte er rapperen Hussle. Ifølge nyhetsbyrået AP skal tilstanden til de to andre være stabil.

Ordføreren i byen, Eric Garcetti kondolerte venner og familie på Twitter.

– Våre hjerter er med de etterlatte og alle som er berørt av denne tragedien, skriver Garcetti

Den Grammy-nominerte rapperen ble 33 år gammel.

ÅSTEDET: Politiet er på plass utenfor klesbutikken hvor rapperen og to andre ble skutt søndag ettermiddag lokal tid. Foto: Mark Ralston / AFP / NTB scanpix

Musikeren ble erklært død på sykehuset, hvor en av de to andre også ble behandlet for skadene. Ifølge NBC News skal den tredje ha takket nei til behandling.

Publisert: 01.04.19 kl. 07:43