Norsk spill vant prestisjetung BAFTA-pris

Mobilspillet «My Child Lebensborn», som har sitt utspring i filmen «De uønskede», om de norske tyskerbarna, har vunnet en meget prestisjetung BAFTA i kategorien «Games beyond entertainment».

– Dette kan være en av de største internasjonale prisene vunnet av et norsk spill noensinne, skriver produsent Torstein Parelius i en e-post til VG.

Elin Festøy i selskapet Teknopilot er kreativ leder for spillet, som er utviklet spillet sammen med Sarepta Studios.

– Dette er helt uvirkelig! Vi syntes det var en ære å bli nominert. Men å vinne er jo helt fantastisk, sier hun til NRK.

KRIGSBARN: «My Child Lebensborn» beskrives som et unikt historiedrevet spill hvor du hjelper et barn av fienden i etterkrigstidens samfunn. Foto: mychildlebensborn.com

Dokumentaren «De uønskede», som du kan se på VGTV, er en del av et transmedia-prosjekt som også inkluderer mobilspillet «My Child Lebensborn». Dette blir beskrevet som et unikt historiedrevet spill hvor du hjelper et barn av fienden i etterkrigstidens samfunn.

Spillet er tilgjengelig for både iOS- og Android-enheter, men det oppsto kontrovers rundt spillet tidligere denne uken da det ble tatt ned Google Play i Tyskland, Frankrike, Russland og Østerrike. Overfor NRK beskriver Festøy prosessen med å få informasjon fra Google som «en Kafka-lignende prosess».

– Den eneste informasjonen vi har fått er at det er kontroversielt innhold. Spillet har jo vært oppe lenge, så vi forstår ikke hva som er annerledes nå. Vi skal ta prosessen videre og finne ut hva som skjer, sier hun til NRK.

Publisert: 05.04.19 kl. 13:14