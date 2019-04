TRØBBEL IGJEN: Kodak Black skal angivelig ha blitt arrestert med besittelse av våpen og marihuana. Foto: Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TMZ: Rapper Kodak Black (21) arrestert med våpen og marihuana

Onsdag avlyste artisten en konsert i siste lite, uten å gi noen forklaring på hvorfor. Nå hevder kjendisnettsted å ha svaret.

Onsdag kveld skrev flere medier om den mystiske forsvinningen av den kontroversielle rapperen. Kodak Black, eller Bill K. Kapri som er hans egentlig navn (han ble født Dieuson Octave, men endret siden dette), avlyste konserten sin i Boston i siste liten, og crewet hans forklarte ifølge TMZ da at de ikke visste hvor han var, eller hvorfor konserten ble avlyst.

Torsdag skriver nettstedet at de har vært i kontakt med ikke-navngitte politikilder, som forteller at 21-åringen sitter i varetekt etter å ha blitt tatt med våpen og marihuana på grensen mellom USA og Canada.

Ifølge TMZ skal han ha hatt med seg minst to pistoler.

Det er i så fall ikke første gang Kapri er i vanskeligheter med loven. I august i fjor ble rapperen sluppet ut av fengsel etter å ha sonet i syv måneder for marihuana-besittelse og besittelse av skytevåpen som tidligere dømt forbryter, skriver Rolling Stone.

21-åringen har også hisset på seg folk ved flere anledninger. Blant annet skal han ha filmet gruppesex direkte på Instagram, skriver Vibe. Dette parallelt med at han er siktet for voldtekt, en sak som fortsatt ikke har kommet opp for retten.

Det er også kort tid siden han uttalte at han ville «vente på» kjæresten til avdøde rapperkollega Nipsey Hussle, som ble skutt og drept i slutten av mars.

Kodak Black har flere hundre millioner avspillinger på Spotify, men har ikke vært høyere enn en 10. plass på VG-Lista.

