BRYLLUP: Janne Rønningen fikk sin Espen Angvoll skjærtorsdag – inne i denne bokhandelen, omgitt av et lite knippe venner. Foto: Kristianne Marøy

Janne Rønningen giftet seg i bokhandel i Oslo

Komiker Janne Rønningen (49) giftet seg skjærtorsdag på utradisjonelt vis med kjæresten Espen Angvoll (51).

Det var «God Morgen, Norge»-programleder Peter Moi Bubresko som meldte om gladnyheten på sin Instagram torsdag.

«Klokken 8.30 på selveste skjærtorsdag giftet min gode venninne @janneronningen seg i en bokhandel i Oslo sentrum med sin kjære Espen», skrev Bubresko under et bilde av seg og bruden, der hun viser frem den glatte ringen på høyre hånd.

Rett til Paris

Når VG får kontakt med Janne Rønningen sitter hun og bruddommen på toget inn til Paris, der de skal nyte hvetebrødsdagene frem til mandag.

– Vi koser oss veldig, sprudler hun og forteller at turen egentlig var bestilt lenge før de visste at det skulle bli bryllupsreise.

– Vi fant først etterpå ut at vi ville det, så da måtte vi gifte oss litt i hytta og styrten, nesten sånn som i Las Vegas, sier hun.

Når de først hadde bestemt å gifte seg skjærtorsdag, var den opprinnelige planen at det kun skulle være dem og forloverne.

– Men så var det noen flere som ønsket å komme, og det ble veldig fint. Men det var nesten ingen gjester, for vi ville ha det enkelt forteller hun.

Makroner og sprudlevann

For å gjøre litt ekstra ut av det, leide de seg inn på hotell den siste natten før. Selve vielsen fant sted i forlaget Cappelen Damms bokhandel i Oslo sentrum.

– Pil Cappelen Smith, som eier bokhandelen, har fullmakt til å vie. Så han sto for seremonien, forklarer Rønningen.

– Vi spiste makroner og drakk champagne, en fantastisk kombinasjon! Jeg vil anbefale alle å gifte seg i en bokhandel, det var så utrolig koselig. Jeg vil helst gjøre det hver dag, sier bruden.

Hun og Angvoll, som bor i Oslo, har vært et par i snart to år.

Dette bildet postet vennen, TV-profil Peter Bubresko, av seg og bruden etter vielsen (artikkelen fortsetter under):

Rønningen har selv det siste døgnet gitt inntrykk på Instagram at hun og Angvoll lader opp til noe romantisk. Onsdag kveld postet hun bilde av seg og kjæresten høyt oppe i en etasje med utsikt over Jernbanetorget i hovedstaden – med teksten: «Staycation på Jernbanetorget️ #livingthedream», sammen med et hjerte og et ring.

Natt til torsdag postet Rønningen et nytt bilde av to tannbørster og teksten «I kveld sparer vi ikke på noe, bortsett fra tannpasta».

Komikeren er blant annet kjent fra «radiOrakel», «Herreavdelingen», «Smørøyet», «Trigger», «Helt privat» og «Vær så god, Takkskalduha». For litt under ti år siden etterutdannet Rønningen seg til lærer.

