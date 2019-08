SPILLER MILJØARBEIDER: John Brungot er i gang med å spille inn sin første serie for NRK. Foto: Terje Bringedal/VG

John Brungot (42) har fått jobb i NRK: - Veldig gøy å prøve noe nytt

Samtidig som John Brungots nye jobb i NRK har gått litt under radaren, har navnebroren hans stjålet overskrifter.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

I april ble det klart at Brungot etter 10 år i TV 2 var ferdig i kanalen. Hans første oppdrag etter TV 2-exiten er som miljøarbeider i den kommende NRK-serien «Allerud VGS», sammen med ferske kolleger som Herman Flesvig og Christian Skolmen.

– NRK har tatt imot meg med åpne armer, det er veldig gøy å prøve noe nytt, med litt nye fjes og en ny hverdag. Det er to tomler i været!

Brungot forteller at overgangen har vært udramatisk, samt fått ham til å tenke mye på lisenspenger i det siste.

– Jeg ser hvor mye flinke folk og ressurser det er til å lage ordentlige ting. Da tenker jeg «ok, da er det greit», flirer han.

les også John Brungot knekker sammen på TV

I tillegg til å spille inn TV-serie på Fornebu, har Brungot nok å holde styr på på hjemmebane. Når han møter VG på St. Hanshaugen er det mellom levering til skole og barnehage. I mars avslørte han og kona Marte Hovig at de hadde fått sitt tredje barn sammen. Fra før har de sønnene Bo (9) og Walter (6).

– Jeg anbefaler alle å ta steget opp til tre. Det er litt gøy fordi det forrykker maktbalansen, barna er i overtall, og så må man gi litt etter. For meg og Marte har det vært helt perfekt, det er oss mot dem, det har gjort vårt forhold ennå sterkere, sier han.

I mai i fjor kjøpte familien et feriehus på Lista, som det nå foregår full oppussing på. Brungot avviser at han har flere timer i døgnet enn 24, men innrømmer at få av dem går med på søvn.

ALLSIDIG: John Brungot er komiker, trebarnsfar og stolt eier av et småbruk på Lista. Foto: Terje Bringedal/VG

Om man har googlet John Brungot den siste tiden er det imidlertid annet enn humor og babynyheter som kommer opp. På Nesodden bor det nemlig en mann med nøyaktig samme navn, som inntil nylig var ordførerkandidat for Frp.

Årsaken til overskriftene er at 70-åringen hadde spredd islam- og muslimfiendtlige innlegg på Facebook og at han lenge har vært aktiv i «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN).

Det endte med at John Brungot (70) ble kastet ut av partiet, og at ledelsen sa holdningene hans ikke var forenlige med å være medlem av Frp.

les også Steenstrup og Brungot avlyser show grunnet prolaps og TV-opptak

– Jeg må presisere at jeg ikke kjenner ham som person, men de utsagnene han har hatt på Facebook kan jeg absolutt si at jeg ikke synes noe om. Man må slutte med å bruke sosiale medier som søppelkasse. Det er mulig han sitter hjemme og spiser fyrstekake og er en hyggelig type, det kan jeg ikke uttale meg om, men akkurat de utsagnene på Facebook kan jeg ikke stille meg bak, sier komiker-John Brungot.

John Brungot (70) har ikke svart på VGs henvendelse om kommentar til saken.

Da redaktør i Filter Nyheter, Harald Klungtveit, forsøkte å nå SIAN-John Brungot for en kommentar til saken som startet det hele, var det imidlertid den yngre navnebroren som plukket opp telefonen.

les også John Brungot om kreftsyk sønn: – Jeg var kraftløs og i fritt fall

– Det gikk litt tid før han forsto at han skulle ha tak i han andre, sier komikeren lattermildt.

– Hva tenker du om at navnet ditt dukker opp sammen med SIAN på Google?

– Jeg kan ikke gjøre så mye med det, annet enn å sørge for at det blir flere saker om hyggelige og tullete ting. Det beste hadde vært om han hadde beklaget seg, på grunn av alle han har såret, sier han.

Publisert: 26.08.19 kl. 05:59

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post